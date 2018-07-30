Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış İçin Akademisyenlere destek için oturma eylemi yapan Dicle Üniversitesi öğrencilerine "914 TL ödeyin, hakkınızda kamu davası açmayalım" yazısı gönderdi.

'PARAN KADAR EYLEM YAP' DÖNEMİ

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuya ilişkin kişisel sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Diyarbakır C. Başsavcılığı, Barış İçin Akademisyenlere destek için oturma eylemi yapan Dicle Üniversitesi öğrencilerine "914 TL ödeyin, hakkınızda kamu davası açmayalım" yazısı gönderdi. "Ön ödeme önerisi" başlıklı bu teklifle birlikte, 'paran kadar eylem yap' dönemi de başladı." dedi.