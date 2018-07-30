Bülent Tezcan'dan 'kurultay' açıklaması

Tezcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hafta sonu bir yönetmelik yayınlandı. İllerde valilere kaymakamların cumhurbaşkanın temsilcisi olduğuna dair bir düzenleme. Devletin nasıl çöktüğünü ele veren uygulamalar ve düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bu parti devletinin açık bir işaretidir.

Devlet çöküyor. Sürekli olarak tek parti dönemini valiler il başkanıydı diyen AKP Başkanı , şimdi fiilen yarattıkları tek adam rejiminde valilere yetki vermiştir.

ABD ile yaşanan kriz, çok ciddi bir olaydır. Trump ve ABD'li yetkililere sesleniyoruz. Kimse dışarıdan Türk yargısına ayar verme hakkı yoktur. Bunun içeride de en önemli sorumlusu Erdoğan'dır. Yargıyı pazarlık haline getirirseniz tehditlere açık olursunuz.

Enis Berberoğlu konusunda yargının hatasını düzeltmesini bekliyoruz. Türkiye'de adalet, yargı hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştır.

Bu bir utanç tablosudur. Bu utanç tablosundan derhal çıkarmak zorundayız.

Damat efendi bir açıklama yaptı. Tasarruf gereği yüzde 30 kaynakları kesecekmiş. Bu kaynakları kesmek için kanuna ihtiyacınız var. Hazineyle belediyeye aktarılan kaynaklar yasal işlemdir. Ancak yasayla yapabilirsiniz. Yerel yönetimlerin kaynağı zaten yetersiz. Siz belediyelerin kaynaklarını kısarak çalışamaz hale getiriyorsunuz. Bu yerel yönetimlerin etkisini kırmaya çalışan bir adımdır

KURULTAY AÇIKLAMASI

(Partide değişiklik, kurultay) Muharrem İnce beyanda bulunmuş. Daha önce de söyledim. Genel Başkanımız seçimden sonrası ilk toplantıda her türlü değişikliğe destek vereceğini beyan etmişti. Bu bugünkü toplantıda konuşulan bir konu değildir.

Sayılar üzerinden konuşmayacağız. Henüz bize verilmiş bir sayı yok. Yeterli sayıya ulaşılırsa parti tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

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