İYİ Partili Çıray'dan, YSK Başkanı'na 'cami' tepkisi

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in devlet dairelerinde namaza ve camiye gidilmesiyle ilgili yaptığı eleştiriye tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından, Güven'in "Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklindeki sözlerini paylaşan Çıray, "Müsteşarken bana karışan olmadı" yorumunda bulundu.

Çıray, "Tam kanunsuzluğa imza attı. YSK Başkanı olmaktan gurur duyacak hali yoktu da" diye de ekledi.

YSK Başkanı Güven ne demişti?

Karesi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde gerçekleşen Mezunlar Günü"ne katılan Güven, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söylemişti:

"İlk öğrencilerinden birisiyim. Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum."

YSK, 16 Nisan'daki referandumda bazı seçmenlere mühürsüz oy pusulası ve zarf verildiği şikayetlerini değerlendirmiş ve mühürsüz oyların "dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadığı sürece" geçerli sayılmasına karar vermişti.