Berat Albayrak: Bu topraklardan olmayan insanları...

Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik düzenlenen 'Yazımda Kardeşlik Var' temalı yaz kampının kapanış programı gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda kamp öğrencisi katıldı.

“Tüm dünyaya rol model olacak kişileri bizlere unutturmaya çalıştılar”

Programda yaptığı konuşmada gençlere seslenen Bakan Berat Albayrak , “Türkiye'nin 16 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı şeyler bu coğrafyada unutturulmaya çalışılsa da inşallah yeniden yeşermek için bunlar hatırlatılan bir nesil olarak tarihe geçeceksiniz. Ülkemizde bu topraklardan, bu iklimlerden olmayan insanları bize rol model diye gösterdiler. Selahaddin Eyyubi Kudüs için döşekte yatmayı kendine zül gören bir liderin, rol model liderin Türk dünyasına değil İslam dünyasına değil, tüm dünyaya rol model olacak kişileri bizlere unutturmaya çalıştılar” dedi.

"Ülkemizde bu topraklardan, bu iklimlerden olmayan insanları bize rol model diye gösterdiler"

Bu benzeri programların gençler üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Bize yorgunluk yok. Sıkıntıda yukarıya rızıkta aşağıya bakacağız. Sıkılıp bunaldığımızda yukarıya bir bakıyorum, ülkemizin başında öyle bir cumhurbaşkanı var ki, yorulmak nedir bilmiyor. O kadar yorulduğu ve koşturduğu bir iklimde bize yorgunluk, uyku yok. Çıta o kadar yüksek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. Şuur noktasında, inanç noktasında, davası milleti ve ümmeti olan bir lidere bir ülke birey olmak için 15 Temmuz'daki gibi 81 milyon yekvücut olduysak bu salonda bir araya gelen sizler burada aldığınız aşkı muhabbeti memleketlerinize gittiğinizde yeşertmekle mükellefsiniz. Bu sabah geldik Güney Afrika'dan, bir önceki hafta Arjantin'den emin olun gittiğimiz her yerde büyük ve güçlü lidere sahip olmak bizi ayrıcalıklı kılıyor” diye konuştu.

"Bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz"

Müslüman coğrafyada yaşanan olayların durması için gençlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Albayrak, "Geçtiğimiz seçim dönemindeki, gezdiğim ve dokunduğum kardeşlerimde gördüğüm resim beni inanılmaz mutlu etmişti. Türkiye özellikle dünyanın umut ve ümit kapısı aradığı yeni iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Bunun temeli ve ruhu bu vahdet, ümmet şuurundan geçiyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu coğrafyada sadece 2 milyondan fazla ölen insan var. Bu insanların tek ortak paydası Müslüman olması. Adı sözde Müslüman geçinen radikal ama kökü dışarıda, Müslüman değil; bu yapılar üzerinden ümmetin kılıçtan geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu şuurdan dolayı sadece ülkemizin ve ümmetin birliği için değil, mazlum kardeşlerimiz için, akrabalarımız için bu resmi görüp kendinizi çelik gibi bir iradeyle yetiştirmek zorundasınız. Kul kurar kader güler. Biz kadere iman etmiş bir dinin mensuplarıyız” şeklinde konuştu.