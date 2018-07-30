İnce'nin nerede imza atacağı belli oldu

Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza verecek.

CHP için kritik güne girildi. CHP'li delegelerin saat 17.00'ye kadar olağanüstü kurultay için Noter onaylı imza vermeleri gerekiyor.

MUHARREM İNCE DE İMZA VERİYOR

İnce, dün gece Twitter hesabından "Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim." demişti.

İnce'nin bugün Hoşdere'de Noter'e giderek imza vereceği öğrenildi.

Muharrem İnce'den delegelere flaş çağrı