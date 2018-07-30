Ahmet Hakan'dan Bahçeli'ye film önerisi

Ahmet Hakan Bahçeli'ye film tavsiyesinde bulundu. İşte Hakan'ın Bahçeli'ye 'hararetle tavsiye ederim' dediği o filmler...

DEVLET BAHÇELİ’YE İKİ FİLM ÖNERİSİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Amerikalı Rahip ile Fetullah Gülen’in takas edilebileceği önerisinde bulundu.

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Takasın nasıl yapılabileceğini de şöyle anlattı:

“Ya bir yol ağzında ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilir”.

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Devlet Bey’e içinden köprü üstü takası geçen şu iki filmi hararetle tavsiye ederim:

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- JAMES BOND: Serinin “Die Another Day” adlı bölümü... Filmde çok şahane bir takas sahnesi var. Üstelik köprü üstünde... Üstelik köprü de dumanlı.

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- CASUSLAR KÖPRÜSÜ: Soğuk savaş döneminde geçen bu filmin konusu baştan sona köprü üstü takasını anlatıyor... Tom Hanks var başrolde. İyi filmdir.

Alçı: Kötü kokular alıyorum...