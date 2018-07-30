Ahmet Hakan: Akşener'in artık imkanı yok...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, istifa ettiğini ve yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını söyleyen partililerin ısrarıyla ikna edilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Sonsuz güven duyulacak bir algısı yok artık" dedi.

Hakan'ın "Bir dil sürçer de bu kadar mı sürçer?" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Düşünsenize.

Meral Akşener’i yeniden partinin başına geçmeye ikna için günlerce uğraşıyorsunuz.

Otobüsler tutuyorsunuz.

Partilileri dolduruyorsunuz.

Evinin önünde toplanıyorsunuz.

Büyük ve organize bir eylem yapıyorsunuz.

Ve sonunda...

Akşener’i ikna etmeyi başarıyorsunuz.

*

Bu büyük müjdenin ahaliye verilmesi gerekiyor.

Mikrofonu eline alan partinizin en önemli ismi Koray Aydın...

“Liderimiz Meral Akşener...” diyeceğine...

“Liderimiz Devlet Bahçeli...” diyor!

*

- Dildir, sürçer.

- Gaftır, yapılır.

- İnsandır, dalar.

Fakat azizim...

Bir dil bu kadar mı sürçer?

Bir gaf olur da bu kadar mı olur?

Bir insan dalar da bu kadar mı dalar?

Akşener'in yitirdiği 4 şey

BİR: Azıcık sorunla karşılaştığında “bırakıp gidiyorum torun sevmeye” demeyeceğinin garantisi yok artık Meral Akşener’in...

- İKİ: Yolundan asla dönmeyen, her türlü zorluğa göğüs geren, inatçı bir dava insanı imajı yok artık Meral Akşener’in.

- ÜÇ: “Ben yokum” dediğinde de, “Ben varım” dediğinde de sonsuz güven duyulacak bir algısı yok artık Meral Akşener’in.

- DÖRT: Yenilgilerden bile zaferler çıkarabilecek bir liderlik iddiasında bulunma imkanı yok artık Meral Akşener’in.