'Emeklilikte yaşa takılanlar emekli edilmeli'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda, emeklilerin çözüm bekleyen sorunlarını gündeme getirdi. Ömer Fethi Gürer, emeklilerden sağlık hizmetleri için katkı payı alınmaması, İntibak Yasasıyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi, yaşa takılarak emekli olamayanların sorununun çözülmesi, sendikal haklarının verilmesi ve taşeron olarak çalışırken işsiz kalan emeklilerin işsiz kalmaması için düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

AKP SEÇİMDEN ÖNCE VERDİĞİ VAATLERİ SEÇİMDEN SONRA UNUTUYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, ülkemizde sayıları 11 milyonu bulan emeklilerin beklentilerini ve çözüm bekleyen sorunlarını anlattı. Emeklilere ve yaşlılara verilen değerin, aynı zamanda toplumun gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin seçimlerden önce verdiği vaatleri seçimlerden sonra unuttuğunu, emeklilerin yoksulluk hatta açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakıldığını vurguladı.

EMEKLİLERDEN İLAÇTA KATKI PAYI ALINMASIN

Emekli aylıklarında hesaplama yöntemlerinde yapılan değişikliklerin sürekli emeklilerin aleyhine düzenlemeler getirdiğini kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kamu ve özel ayrımı olmaksızın emeklilerin "muayene ücreti", "ilaç katkı payı" ve "ilave ücret" adları altında sağlık hizmetlerinden kesinti yapılmaması, ücret ve katkı payı alınmaması gerektiğini belirtti. Ömer Fethi Gürer, bu konuyla ilgili Kanun Teklifi verdiğini anımsatarak, teklifin bir an önce görüşülerek, ilaçta katkı payının kaldırılmasını istedi.

İNTİBAK YASASI HAKSIZLIKLAR GİDERİLSİN

İntibakla ilgili 2000 yılı öncesine göre 2000 yılı sonrasında emekli olanların mağdur durumda olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, “ İntibakla ilgili mutlaka düzenleme sağlanmalıdır. Bununla ilgili de kanun teklifi verdik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2000 yılı öncesi emekli olanlar ile 2000 yılından sonra emekli olanlar arasındaki bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor, bu adaletsizlik sonlandırılmalıdır” dedi.

YAŞA TAKILANA EMEKLİLİK HAKKI

Emekliler için sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Yaş koşulu nedeniyle emekliliği hak ettiği hâlde emekli olamayanlar ciddi anlamda mağdurdur. Emekliliği hak edenler için yapılabilecek bir düzenlemeyle bu mağduriyet giderilebilir. Defalarca Hükûmete bu konuda yazılı, sözlü soru önergelerimize ve kanun tekliflerimize rağmen düzenleme yapılmamış, mağduriyetler sürmektedir. Emeklilikte yaşa takılan emekli olmalıdır “diye konuştu.

EMEKLİLERE DE SENDİKAL HAKLAR VERİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin sendikalaşması ve sözleşme yapabilir duruma getirilmesi gerektiğini ve bunun için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

TAŞERON EMEKLİLER İŞSİZ KALMASIN

Emeklilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ayrıca, çalışmak zorunda olan emekliler KHK ile düzenlenen taşerona kadro uygulaması ile işsiz bırakılmaktadır. Aldıkları gelir ve ücretleriyle geçimini sağlayamayan, yokluk ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi verenler zorunlu olarak taşeronda çalışırken kanun hükmünde kararnameyle yapılan düzenleme sonucu ne yazık ki işlerini yitirmiştir, iyilik yapalım derken işsizlik yaratılmıştır. Emekliler ülkemizde her türlü iyi yaşamı da iyi ücreti de hak etmektedir çünkü insanların yaşamları boyunca verdikleri uğraş, mücadele ve emeğin karşılığında emekli olduklarında iyi yaşamalarının yolunu açmak devletin -Anayasa'da da yer aldığı biçimde- bir görevidir. Bu bağlamda, emekliler için yapılacak iyileştirmelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” dedi.