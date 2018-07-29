Muharrem İnce: Eren Erdem'i hedef gösteriyorlardı

Muharrem İnce, Halk Tv'de katıldığı canlı yayında 'dokunulmazlıkların kaldırılması' tartışması hakkında konuştu.

İnce'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasında "Evet" oyu verenlerin vebali vardır Berberoğlu'nun üzerinde. Ben 'hayır' oyu verdim. O zaman konuştuk, bakın ilk HDP'lileri sonra CHP'lileri hapse atarlar dedim. Eren Erdem kardeşimin adı konuşuluyordu.

Ben genel başkan olsaydım, mutlaka Eren'i yazardım milletvekili listesine. Kendi evladına yedirmeyeceksin. Bir problam varsa kendin çözersin. Türkiye'de artık hukuk yok. Arkadaşlarımız rehine.Türkiye'de talimatla yürütülen bir yardı varsa neden aslanların önüne atıyorsun. Eren'i hedef gösteriyorlardı. Bunların yaşanacağı belliydi." dedi.