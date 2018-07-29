Muharrem İnce: Bana bilgi akışı sağlanmadı

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Muharrem İnce'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

Hepimiz seçimin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk. YSK'nın bizi rahatsız edecek bir karar aldı mı diye sorduğumda olmadığını söylediler. Avukatları oraya çağırmanın anlamı yoktu. 16 Nisan'da olduğu gibi bir şey yapılmadı.

Bana sıradan biri diyenler her şeyin sorumlusudur. Bana o gece gerekli bilgi akışı sağlanmadı.

'SES KAYITLARI, MESAJLAR VAR...'

Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez, zihniyetin değişmesi lazım. Şu an kurultay delegelerini ikna peşindeler. Bu ayıp, utanıyorum bundan. "İmzanı geri al" diyorlar. Genel Başkan'a isterse kurultay delegelerine yapılan teklifleri gösterebilirim. Ses kayıtları, mesajlar var.

En büyük anket seçimdir. 81 ilin 81'inde de cumhurbaşkanı adayı olarak fazla oy aldım. Buna "normal" diyorlar. Milletvekili oylarına baktığımız zaman elimizde olan belediyelerin yarısını kaybedeceğimizi görüyorum yerel seçimde.

Bir kişi sandıktan sorumlu genel başkan yardımcısı olmalı. Sandık görevlilerin bir statüsü olmalı. Bu 3 ayda olacak iş değil. Şimdiden yapılmalı.

'9 SEÇİMDİR AYNI ŞEYİ YAPIP BAŞARILI OLAMAYIZ'

Kurultay delegeleri şuna karar verecek: Biz ülkeyi mi yöneteceğiz yoksa CHP'yi mi yöneteceğiz? CHP'nin ruhunu yenilgi teslim almış. Herkes gözünü dikmiş Çankaya'ya, Beşiktaş'a. Bunlardan ibaret sanıyorlar Türkiye'yi. 9 seçimdir aynı şeyi yapıp başarılı olamayız.

Yarın saat 10:00'da imza vermeyen kurultay delegelerini imza vermeye davet ediyorum. 1000 imza olmalıyız. Ben partisinden fazla oy alan biri olarak bir mücadele verdim. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum.

'SOKAK SANA DEĞİŞTİR DİYORSA İMZANI VER'

1250 arkadaşıma sesleniyorum: Kılıçdaroğlu'nu da, İnce'yi de, belediye başkanını da dinlemeyin. Bunların hepsinin bir hesabı vardır. Sokağa çıkın, sokak ne diyor onu dinleyin.

Bir milyon 250 bin üyemiz var. Oyumuz 15 milyon... Sokağa çık sor, sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim. Sokak sana değiştir diyorsa yarın git imzanı ver.

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