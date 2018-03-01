Eren Erdem: Kapitalizm AKP'den iyisini bulamaz!

Erdem sorulan sorulara şu yanıtları verdi; AKP sürekli bir dış mihraklar bizden rahatsız oluyor algısı yaratıyor. Bu bir stratejidir. Tıpkı Hitler’in, Mussolini’nin yarattığı strateji gibi. AKP’den kim rahatsız, FED mi?, BOP’mu Küresel sermaye mi? Şeker fabrikalarını devretmeye çalıştıkları,ABD'nin küresel şirketi Cargill mi rahatsız? Küresel Kapitalizm Türkiye’de, AKP den daha iyi bir iktidar bulamaz. Kapitalizm AKP den memnundur, çünkü kendi projeleridir.

Suriye’nin istikrarsızlaştırılmasını küresel kapitalizm yarattı. Başta ABD olmak üzere her emperyalülke, bir terör örgütüne destek vererek bölgeyi sorunlu hale getirdi. Bunda Türkiye’nin de katkısı var. Bu gün sınır güvenliğimizi alırken, bölge bu hale nasıl geldi gerçeğini de sorgulamamız lazım. Bu sorunun cevabını kendimize verirsek, bu gün bu noktaya neden geldiğimiz hakikatini de bulmuş oluruz.

SORUNLAR POPÜLİZM İLE DEĞİL DEMOKRASİ İLE ÇÖZÜLÜR

Türkiye önce kendi sorunlarını eşit yurttaşlık ve demokrasi temelinde çözmek zorundadır. Bunu çözebilen bir Türkiye’yi sadece temenni değil aynı zamanda ümit ediyoruz.

Bugün Ortadoğu’yakokuşmuş bir yapı deniliyor. Oysaki Doğu dünyası Darwin’den çok daha önce evrim teorisini tartışacak entelektüel birikimi yakalamış bir kültürel mirasa sahiptir.

Doğunun kamucu , kolektif anlayışını, batı kapitalizmi sistemli bir şekilde çürütmeyi başardı. Kapitalizmin bu çürümüşlüğüne karşı bizler kamuculuğu esas alan bir doğu hegemonyası kurmayı başarmalıyız. Bu aydınlanma ile olur.

Bu aydınlanmanın öncüsü iç barışını sağlamış demokrasiyi yerleştirmiş bir Türkiye’ olabilir. Bu tüm bölgenin hatta dünyanın da faydasınadır. Bu bağlamda , Ortadoğu Popülizme kurban edilmemelidir.

2019 aydınlanmanın başlangıç noktası olacaktır. Demokrasi’yi yeniden kuracağız. Tüm mücadelemiz bunun içindir.

CHP Yİ FARKLI KILAN PARTİ İÇİ DEMOKRASİDİR

9-10 Martta yapılacak CHP Tüzük kurultayına da değinen Erdem, "Tüzük bir partinin anayasasıdır. Bizim gibi sosyal demokrat partilerde olmazsa olmazlar Parti içi demokrasi ve Önseçim mekanizmalarıdır. Şimdi tartışılan bir taslaktır. Umuyorum ki , demokrasiyi önceleyen , ön seçimi esas alan bir Tüzük ortaya çıkacaktır" dedi.