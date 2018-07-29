Ağbaba: Umudu, direnci, mücadeleyi hakim kılacağız

Arguvan Türkü Festivali’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Hangi siyasi görüşten olursa olsun ,demokrasiyi,barışı, insan haklarını,özgürlükleri, laikliği, cumhuriyeti savunan insanların umutsuzluğa kapılmaya hakları yoktur.Umudu hakim kılacağız.Direnci hakim kılacağız.Mücadeleyi hakim kılacağız” dedi.

13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali coşkulu bir şekilde başladı. Festivalin açılışına CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi ve Veli Ağbaba, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İnönü Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Baro Başkanı Enver Han, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Millioğulları ile çok sayıda davetli katıldı.

TURNAM İLGEZDİ KÜLTÜR KOPMLEKSİ VE NAZIM HİKMET ANITI AÇILDI

Türkü Festivali öncesi davetliler tarafından Arguvan’ın kardeş belediyesi Ataşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi’nin ve Arguvan meydanına yapılan ‘Nazım Hikmet Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi.Arguvan Vakfı Başkanı Hasan Aydın ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın konuşmalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba festival açılışında bir konuşma yaptı.

TÜRKÜLER ANADOLU’NUN TARİHİDİR, EDEBİYATIDIR, SİYASETİDİR

“Dünya’da kayısı denilince akla Malatya, türkü denilince Arguvan geliyor” diyen Ağbaba, “Arguvan bu nedenle çok büyük bir misyonu üstlenerek türkülerin gözesi olmuştur. Bizler Arguvan kimliğinin nasıl bir değer olduğunu çok iyi biliyoruz.Bakmayın siz Arguvan’ın çorak topraklarına ,bu topraklarda umut yeşeriyor, kardeşlik yeşeriyor, barış yeşeriyor.Bakmayın siz Arguvan’ın nüfusuna.Arguvan’ın nüfusu ile ismi arasında ters orantı var. Arguvan’ı büyüten nüfusu değil, Arguvan’ın niteliği, hem Malatya’ya hem de Türkiye’ye verdiği değerleri. Bilim insanları, sanatçıları, siyasetçileri… Türküler Anadolu’nun tarihidir, edebiyatıdır, siyasetidir. Acıları, yokluğu ama aynı zamanda umutları dile getirir. Bu kıraç toprakların türküsü nice yiğitlere mesken, nice davalara bekçi, nice acılara merhem olmuştur. Kimliğiyle, kültürüyle, tarihiyle, insanıyla, türküsüyle başlı başına bir değer olan Arguvan’da savaşa karşı barışın, nefrete karşı hoşgörünün, düşmanlığa karşı kardeşliğin sesi yükseliyor” dedi.

ARGUVAN AŞIK VEYSEL’DİR, NAZIM HİKMET’TİR,MAHSUNİ’DİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Arguvan sadece türkülerin başkenti değil, aynı zamanda Arguvan sözüyle Aşık Veysel’dir.Arguvan şiirleriyle Nazım Hikmet’tir.Arguvan direnişiyle Gezi’dir.Arguvan isyanıyla Ruhi Su’dur, Muhlis Akarsu’dur. Aşık Mahsuni’dir.Arguvan topraklarında etnik kimliğinden, mezhebinden dolayı kimse ötekileştirilmez. Narmikan neyse Kızık odur . Maman neyse Morhamam odur. Atma neyse Kesirik odur. Türk neyse Kürt odur. Alevi neyse Sünni odur. Kimseye ayrıcalık yapılmaz, kimseye ayrım yapılmaz. Bunu başaran, Arguvan’da kardeşlik tohumlarına su veren,herkese eşit yaklaşan belediye başkanımız Mehmet Kızıldaş’a teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DEVRİMCİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Belki bugün geçmişte olmadığı kadar umutsuzluğa kapılmış olabiliriz.Geleceğe daha az inançla bakıyor olabiliriz” diyerek konuşmasını sürdüren Veli Ağbaba, “Ancak bizim yani, hangi siyasi görüşten olursa olsun ,demokrasiyi,barışı, insan haklarını,özgürlükleri, laikliği, cumhuriyeti savunan insanların umutsuzluğa kapılmaya hakları yoktur. Bizim sadece bugüne değil tarihe karşı da sorumluluğumuz var.Umudu hakim kılacağız.Direnci hakim kılacağız.Mücadeleyi hakim kılacağız.Direnç, umut ve başkaldırı olduğu için ; ‘Sizde şah diyeni öldürürlerse, açılın kapılar Şah’a gidelim’ diyerek darağacına giden Pir Sultan Abdal olduk. “Yarın yanağından gayrı her yerde,her şeyi paylaşmayı öğütleyen Şeyh Bedrettin olduk. “Yaşasın halkların bağımsızlığı ve kardeşliği” diyerek idam sehbasını kendileri tekmeleyen Deniz Gezmiş ve arkadaşları olduk. Kötülüklerin ve zorbalıkların karşısında dimdik duran, Hallacı Mansur olduk. Sarayında teslim bayrağını çekenlere,manda isteyenlere inat, Dünyanın yetiştirdiği en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk olduk.”dedi.

NEFRETİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATACAĞIZ

“Arabistan’dan, Ortadoğu’dan bize dayatılmak istenen kültürden alacağımız bir şey yok”şeklinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu topraklar ki ‘kim olursan ol yine de gel’diyen Hz.Mevlanaları yetiştirmiş. Bu topraklar ki bir elinde aslanı, bir elinde ceylanı barış içinde yaşatmış Hacı Bektaş-ı Velileri yetiştirmiş. Bu topraklar ki dünyaya hoşgörü aşılayan Yunus Emreleri, Ahmet Yeseviler, Niyazi Mısrileri yetiştirmiş. 10 Ekimde katledilenlerin sağcı-solcu olduğuna değil, insan olduğuna bakıp, stadyumlarda yuhalatanlara izin vermeyeceğiz. Bu nefreti bu topraklardan söküp atacağız. Karaman’da çocuklara tecavüz edilirken ‘memleketin ismi lekelenmesin’ diyen anlayışı tarihin çöplüğüne göndereceğiz.Karşı cinsin eteğinden,kısa kolundan,taytından tahrik olan anlayışa, kadınları katledenlere karşı mücadele edeceğiz.5 yaşındaki çocuklara yan gözle bakan sapık anlayışı bu topraklardan göndermek hepimizin görevi. Yunanistan’daki yangına sevinç çığlıkları atanlara ölenlerin dinine, ırkına değil insan olduğuna bakmak gerektiğini öğreteceğiz.Bu ülkede ahlakı,erdemi hakim kılacağız.Korku ve baskı politikalarına karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu zalim korku dalgasına,çürümüşlüğe asla boyun eğmeyeceğiz. Her türlü hak ihlaline karşı mazlumun yanında zalimin karşısında duracağız.Bu topraklara Hacı Bektaşlar,Yunus Emreler, Ahmet Yeseviler’in ektiği kardeşlik tohumunu yeşertmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.