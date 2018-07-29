SGK denetimden kaçırılıyor mu?

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hükmün Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle SGK mevzuatından çıkarılmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

SGK mevzuatının Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceğinin altını çizen Sındır, “SGK denetimden kaçırılmak isteniyor. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Yanlıştan acilen dönülmesi gerekiyor.” dedi.



9 Temmuz tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun birçok maddesi yürürlükten kaldırıldı. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun kurumsal yapısında esaslı bir değişiklik yapılmazken 5502 sayılı Kanunun 1. Maddesinde yer alan “Kurum, Sayıştay denetimine tabidir” hükmü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer almadı.

“BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMESİ GEREKİYOR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır yapılan değişiklikle ilgili yürütmeyi uyardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Sındır, daha önce 5502 sayılı SGK Kanunun amaç ve kuruluşunu belirleyen 1.maddesinde yer alan SGK Sayıştay denetimine tabidir hükmünün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile neden çıkarıldığını sordu. Ülkemizin neredeyse bütçesinin yarısına denk düşen bu kurumun denetimsiz olmasının ekonomiye olumsuz yönde etkileri olacağını belirterek, bu yanlıştan acilen dönülmesi gerektiğini ifade etti.

“DEVLET ŞEFFAFLIK İLKESİNİ KAYBEDECEKTİR”

Ayrıca, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda bir değişiklik olmadığını söyleyen Sındır yasaya atıfta bulunarak; “ Sayıştay; Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerini (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç) denetler.” hükmü kaldırılmamıştır. Bu da gösteriyor ki, SGK’dan kaldırsalar bile Sayıştay Kanunu’nda açıkça yazılı hüküm ve Anayasa’nın 160.maddesinden aldığı yetki üzerine Sayıştay, SGK’yı denetleyebilir. Ama üzülerek ifade etmeliyim ki, burada böylesine büyük bir kurumun denetimden kaçırılmasına teşebbüs var. Kısaca, bu uygulama yurttaşların Devlet Erkine ve Bütçeye olan güven duygusunu daha da yitirecektir. Devlet şeffaflık ilkesini kaybedecektir” dedi.



Sındır, Anayasa’da Cumhurbaşkanın görev ve yetkilerini de hatırlatarak; “Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir” dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır yazılı önergesinde şu soruları sıraladı;

1. 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile daha önce ilgili kanunda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hüküm SGK mevzuatından neden çıkarılmıştır?

2. 2002 ile 2018 yılları arasında SGK’nın Sayıştay tarafından yapılan denetimlerinde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmış mıdır? Karşılaşılan olumsuzluklar ile ilgili ne gibi önlemler alınmıştır? Ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?

3. Ülkemizin bütçesinin neredeyse yarısına denk düşen bir kurumun denetiminin yapılmaması, ülkenin ekonomisine ve bütçeye olan güven konusunda yaratacağı olumsuzlukların önüne geçmek için ne gibi önlemler alınacaktır?

4. 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile daha önce ilgili kanunda yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hüküm SGK mevzuatından çıkarılmışken, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun Denetim Alanı başlıklı 4. Maddesinde “Sayıştay, …sosyal güvenlik kurumlarını… denetler” hükmü durmaktadır. Bu durumda 6085 sayılı kanunun 4.maddesi gereğince Sayıştay görevini yapabilecek midir?

5. Çıkarılan kararnamede maddi bir hata varsa bunun ne zaman düzeltilmesi düşünülmektedir?

6. Yapılan bu düzenlemede SGK’nın 2002 yılından itibaren bütçesinin sürekli açık veriyor olmasının bir etkisi olmuş mudur?

7. Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri başlıklı 104. Maddesinde; “… Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. ” hükmü varken ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 4.maddesi “Sayıştay; sosyal güvenlik kurumlarını denetler.” hükmü duruyorken, yapılan bu düzenleme ile hukuki bir çelişki bulunmamakta mıdır? Bu durumda hangisi geçerli sayılacaktır?