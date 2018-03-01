Akın atanamayan öğretmenleri Başbakan'a sordu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, atanamadığı için fabrikada çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur’u meclis gündemine taşıdı. Akın, atanamayan öğretmenlerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. Akın’ın önergesi şu şekilde;

AKP iktidarının yanlış eğitim politikaları yüzünden ülkemizde büyük bir işsiz öğretmen yığılması vardır. Öğretmen olarak atanmayı umutla bekleyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Her yıl fakültelerden mezun olanlarla birlikte işsiz öğretmen sayısı katlanarak artmaktadır. Atanamayan öğretmenlerin bir bölümü özel okullarda çalışırken bir bölümü de ne iş bulursa yapmak zorunda kalmaktadır. Atanamadığı için fabrikada çalışan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur da maalesefatanamadığı başka bir işte çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimizden sadece biriydi ve iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bu konuyla ilgili olarak;

1) AKP iktidarları döneminde ne kadar öğretmen mezun olmuştur? Toplam kaç öğretmenin atamaları yapılmıştır?

2) 2003 yılından itibaren ataması yapılan branşların dağılımı nedir? Atama yapılan branşlar hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

3) Hasan Songur öğretmenin öğrencilerine kavuşamadan hayatını kaybetmesi sonucu atanamayan öğretmenlerin hem maddi hem de sosyal mağduriyetlerini gidermek için bir çalışmaya başlanmış mıdır?

4) Atanamayan öğretmenlerin kadro sorunlarının çözümü için ne gibi projeler bulunmaktadır?