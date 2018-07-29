Erdoğan'dan dikkat çeken 'BRICS' açıklaması: T eklensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS liderlerine “Bizi de birliğinize dahil edin, ismi BRICST olsun” teklifinde bulundu. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i Türkiye'ye davet ettiğini söylerken, 'Üçüncü nükleer santrali Çinlilerle yapalım istedik. 3.6 milyar dolar ayrı bir imkân. Çin, üçüncü nükleere olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız' dedi.

Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamada bulundu.

"BRICS, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine 'eğer buraya bizi de dâhil ederseniz size yeni bir isim bulmuş oluruz. O da BRICST olur' dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, 'Ben genişlemeden yanayım' diyor. Diğer ülkeleri de buraya katma gibi bir düşüncelerinin olduğunu gördüm" diyen Erdoğan, "Kapalı değiller. Temenni ederiz böyle bir adım da atılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Bu 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 üyesi. G20'de bunlarla beraberiz. Türkiye'nin BRICS bünyesinde gerçekten önemli fırsatlar yakalayabileceğine inanıyorum. Bu tür oluşumların içerisinde yer almak dünyada her türlü oluşuma ve yapılacak atılımlara ortak olmanız anlamına gelir. Bu size zarar değil fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ NÜKLEERİ ÇİNLİLERLE YAPACAĞIZ, Şİ'Yİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM

Zirve çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile kapsamlı görüşmeleri olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Çin ile son dönemdeki ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. İki ülke arasında siyasi, askeri ve ekonomik ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Şu anda Çin ile üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan bir tanesi malum nükleer enerji. Nükleer enerjide Rusya ile bir adım attık. O şu anda yürüyor. 20-22 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. İkincisini Japonlarla imzaladık, üçüncü ayak olarak Fransızlar var. Fakat orada nedense zayıf bir durum var. Üçüncü nükleer santrali Çinlilerle yapalım istedik. 3.6 milyar dolar ayrı bir imkân. Çin, üçüncü nükleere olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir yere de geldik. Mesafe aldıktan sonra dördüncüye de onlarla başlamamız söz konusu.

Çin'in Türkiye'deki altyapı, üstyapı buna benzer yatırımlara karşı ilgileri var. Enerjide nükleerin dışında neler yapabileceğimizi konuştuk. Kuşak Yol Projesi kapsamında işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Kars-Edirne zaten bu kapsama giriyor. O bakımdan bu projeye onlar da çok duyarlı. Kanal İstanbul konusunu da ayrıca görüşme imkânımız oldu. Tabii Kars- Edirne bir hızlı tren projesi... Artık orada son aşamaya geldik. Sayın Şi, Türk malının Çin pazarına girmesini teşvik ettiklerini ifade etti. Sayın Şi'yi ülkemize tekrar davet ettim. İnşallah yakın zamanda kendisini Türkiye'de ağırlayacağız.