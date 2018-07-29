İYİ Partili Belediye Başkanı: Fethiye'ye komünizmi getirdik

Fethiye Belediyesi tarafından yapılan bölgenin en büyük rekreasyon alanı olan Şehit Fethi Bey Parkı, binlerce vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı. İYİ Partili Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise, Fethiye’ye komünizmi getirdiğini ifade ederek, “Nasıl mı? 3. Etap’ta sınıfsal farklılığı ortadan kaldırdık. Zengini fakiri, kapalısı açığı, okumuşu okumamışı, hepimiz oradayız” dedi.

2004 yılında TOKİ’nin bu alana villa yapmak amacıyla başvuru yaptığını belirten Başkan Saatcı, “Burası bataklık alandı. Yabancılara mülk satışının revaçta olduğu yıllarda 2004 yılında TOKİ buraya talip oldu. Direndik. Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri destek verdi. İdari dava açtık. Muğla İdari Mahkemesi TOKİ’yi haklı buldu. Temyiz ettik. Danıştay 10. Dairesi, kararı bizim lehimize bozdu. Bu dairedeki, bu kararı veren bütün yargı mensuplarına ilçem adına teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarız. Daha sonra, tahsis müracaatında bulunduk. O zamanki bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, belki de 2009 seçimlerinden sonra lehimize en önemli imzalardan birini atarak, bu yerin ön izin tahsisini bize verdi. Kendisine minnettarız. Kendi el yazımla mektup yazıp davet ettim. Herhalde yoğun işlerinden dolayı teşrif edemedi. Canı sağ olsun” diye konuştu.

İYİ Parti’nin "CHP ile ittifak yanlıştı" çıkışını yapanları eleştiren Başkan Saatcı, “İYİ Parti’nin sözde akıllıları, 'CHP’yle ittifak yanlıştı' demeye devam etsinler, ittifak olmasaydı %9.9 ile meclis dışı kalmıştı ve 5 milyon oyları da çöpe gitmişti. İnsanlarda, kurumlarda ve devlette vefa olacak!” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı almak için harcadığı çabaya dikkat çeken Başkan Saatcı, “Büyükşehir bu alanı almak için verdiği çabanın onda birini özellikle alt yapı eksikliği olan Hisarönü, Ovacık, Karaçulha, Çamköy, Eldirek, Kargı ve Yanıklar’a harcasaydı, belki biraz mesafe alırdı” diye konuştu.

"ONLAR BUDİST BİZ SÖZDE MÜSLÜMANIZ"

Başkan Saatcı konuşmasında büyük devrimci Che Guevara’nın sevdiği bir sözünün olduğunu belirterek, Che'ye ait olmayan "Yağmur komünisttir, rüzgar kapitalisttir" ifadelerine yer verdi.

Rekreasyon alanının 3. Etap ile başlayan sosyalleşme projesinin finali olduğunu söyleyen Başkan Saatcı “Biz Fethiye’ye komünizmi getirdik. Nasıl mı? 3. Etap’da sınıfsal farklılığı ortadan kaldırdık. Zengini fakiri, kapalısı açığı, okumuşu okumamışı, hepimiz oradayız. Bir zamanlar Türkiye’ye komünizim gelmesin diye mücadele et, şimdi sınıfları ortadan kaldır. Hayat insanı böyle yapıyor ne diyeceksin. Çok hoşuma gitti, geçen okudum. Che Guevara; 'Yağmur komünisttir, rüzgâr kapitalisttir' demiş. Birisi her yere eşit dağıtır, diğeri zayıfları yıkar geçer. Gerçi biz hayat boyu, hep yıkılandan yana olduk ya… Komünizmi getirdik ama, temizlik getiremedik. Japonları dünya kupasında gördük. Onlar Budist, biz de sözde Müslümanız. Biz de temizlik imandan gelir değil mi? Nerede! 3. Etabı dolaştım, sigara izmariti ve çekirdek kabuğundan geçilmiyor. Bugün baktım, Dispanser sokak da öyle. Temizletelim ancak bir yere kadar. Ertesi gün gelip, kullanacak olan yine sizlersiniz. Bulmak istediğiniz gibi bırakırsanız, işi çözeriz. Ülkeye biat kültürünün hakim olmaya başlamasından sonra, ne kural, ne uyarı, ne tabela fayda etmiyor. Herkesin başına Zabıta dikemiyoruz. İş, siz Saygıdeğer Fethiyelilere düşüyor. Sahip çıkacaksınız!” ifadelerini kullandı.