Tanal: Başbakan itiraf etmiştir!

CHP'li Tanal, “28 Şubat 2015’te alınan MGK kararlarına rağmen hükümet yetkilileri 4 ay sonra Salih Müslim ile görüşmüştür. Sayın Başbakan, karar alındıktan sonra görüştüklerinin itiraf etmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, haftalık grup toplantısında 28 Şubat 2015'ten bu yana yayınlanan ‘20 MGK Kararı’na ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Yıldırım’ın açıklaması şöyleydi: “Ana muhalefet partisi CHP'nin bazı vekilleri bugünlerde ortak bir laf dolaştırıyor Hükümet PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş, ben belgelerle geldim. CHP'nin dünyadan haberi yok, bunlar 20 MGK kararının hiçbirini okumamış, MGK'ların değişmez gündemi PKKPYD/YPG ile mücadele olmuştur.” Grup toplantısındaki açıklamalarına göre Başbakan Yıldırım, PYD’yiterör örgütü olarak kabul ettikleri tarihi 28 Şubat 2015 olarak ifade etti. Terör örgütü olarak kabul edildikten sonra PYD yöneticisi ile görüşen hükümet yetkililerine ilişkin Tanal, şunları söyledi:

“28 Şubat 2015’te YPG, PKK ve IŞİD terör örgütü olarak kabul edilmiş. Bu tarihi referans aldığımızda, PYD terör örgütü yöneticisi Salih Müslim’in Haziran 2015’te Ankara’da hükümet tarafından kırmızı halılarla karşılanması hükümetin terör örgütü yöneticisiyle görüştüğünü ayan beyan ortaya koymaktadır. CHP’ye yönelik haksız eleştirilerde bulunan Sayın Başbakan Yıldırım, aslında kronolojiye dikkat etse, büyük bir itirafta bulunduğunu fark edecektir.28 şubatta terör örgütü diye karar alıyorlar 20 haziranda da kırmızı halılarla karşılıyorlar. Mademki hükümet o tarihte PYD’yi terör örgütü olarak kabul ediyordu o zaman neden görüştü?”

Konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi veren Tanal, hükümetin MGK kararlarını açıklamasını talep etti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“CHP’nin birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı bu dönemde,CHP’nin yerli ve milli tutumunu yıpratmak isteyen hükümet, bugünlerde PYD üzerinden iç politikada rant sağlama çalışmalarına başlamıştır. Gerek ‘Çözüm Süreci’ dedikleri dönemde terör örgütleriyle masaya oturan gerekse terör örgütü PYD yöneticisi Salih Müslim’i Ankara’da karşılayan hükümettir.Hükümetin,tutarsız vegünü birlik dış politikası delilleriyle birlikte tarih sahnesinde yerini alacaktır.”

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal’ın, Başbakan Binali Yıldrım’a yönelttiği sorular şöyle:

1. Hükümet, YPG, PKK ve IŞİD’i hangi tarihten itibaren resmi anlamda terör örgütü olarak kabul etmektedir?

2. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının kaçında YPG, PKK ve IŞİD’in terör örgütü olduğuna dair bildiri yayınlanmıştır?

3. PYD yöneticisi Salih Müslim’in 20.06.2015 tarihinde Ankara’da olduğundan hareketle, 20.06.2015 tarihinde hükümet, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmekte midir?

4. Tarafınızca gerçekleştirilen 27.02.2018 tarihli grup toplantısında, 28 Şubat 2015’ten bu yana YPG, PKK ve IŞİD’i terör örgütü kabul eden MGK kararları olduğundan bahsettiniz. O halde, 20.06.2015’te Türkiye’ye gelen Salih Müslim ile hükümet yetkilileri neden görüştü?

5. Bu durum hükümet yetkililerinin terör örgütü yöneticisi ile görüştüğü anlamına gelmiyor mu?