Korunmaya muhtaç çocuklar Meclis gündeminde

Gök, TBMM'ye konuya ilişkin bir soru önergesi sundu.

İşte CHP'li Gök'ün yanıt aradığı sorular;

3413 sayılı kanuna göre; kamu kurum ve kuruluşları, reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış, koruyucu aile yanına yerleştirilmiş ve ayni nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklara kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde atama yapmak suretiyle kadro vermek ile yükümlüdürler.

Sözü geçen kanun ile hak sahibi olan vatandaşlarımızın bu haklarından yararlanmalarında güçlük yaşadıkları, çeşitli bahanelerle kadro haklarının gasp edildiği ve bu ihtilaflar sebebiyle yargıya çok sayıda davanın intikal ettiği tespit edilmiştir. Sosyal devlet ilkesinin hakkaniyetle yürütülmesi bütün toplumun ortak beklentisidir. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2002 – 2018 yılları arasında 3413 sayılı kanuna ilişkin yaşanan ihtilaflardan dolayı yargıya kaç dava intikal etmiştir? Yargılama kararından sonra kadro hakkı verilen vatandaşlarımızın sayısını açıklar mısınız?

2. 3413 sayılı kanuna ilişkin ihtilaflardan dolayı hali hazırda devam eden dava sayısı nedir?

3. 2002 – 2018 yılları arasında 3413 sayılı kanundan faydalanmak isteyip talepleri reddedilen vatandaşlarımıza sunulan gerekçeler nelerdir?

4. 2002 – 2018 yılları arasında 3413 sayılı kanuna istinaden açılan kadrolara atanan vatandaşlarımızdan kaç tanesi ilgili kanundaki şartlara uygunluk sağlamaktadır?

5. Hakları olduğu halde zamanında ataması yapılmayan vatandaşlarımızın kayıpları nasıl giderilecektir?

6. Korunmaya muhtaç çocuklarımızın durumlarının iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?