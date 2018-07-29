Fatih Erbakan'ın partisinin adı belli oldu

'Yeni Refah' 'Yeniden Refah' isimlerinin konuşulduğu yeni parti çalışmalarında Fatih Erbakan’ın, kuruluş dilekçesini yakında İçişleri Bakanlığı’na vereceği bildirildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ı haberine göre, Saadet Partisi’nin son seçimlerde aldığı başarısız sonucun da süreçte etkili olduğu öne sürüldü.

Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor”