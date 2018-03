Basmacı: İşini yapamayan istifa etsin

Melike Basmacı; “Değerli Basın Mensupları, aslında bugün bir milletvekili olarak değil bir anne olarak buradayım. Çünkü maalesef ülkemizde öyle bir süreçten geçiyoruz ki evlatların korunamadığı, 9 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenilebilir fetvalarının verildiği, üç buçuk yaşındaki çocuklara cinsel taciz uygulandığı ve bunlara rağmen bakanların bir kereden bir şey olmaz, küçüğün de rızası vardır diye söylemlerle meşrulaştırıldığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.

KADINA ŞİDDET 12 YILDA % 1400 CİNSEL İSTİSMAR % 790 ARTTI

Ülkede kadına şiddet ’in 12 yılda % 1400, cinsel istismar % 790 arttığını belirten Basmacı; “Baktığımızda maalesef ülkenin çivisi, ahlakı çıkmış durumda. Bu noktada Aile ve Sosyal Politikalar bakanının bir an önce işi beceremediğini kabul etmesi ve istifa etmesi lazımdır. Ama her şey bir yana şu anda baktığımızda süreçte, 6 bakan bir kurul kurdu ve konuştukları sadece hadım mı etsek ceza mı versek ne yapsak. Süreçte nasıl engelleyeceğimizi konuşmak varken bunun konuşulması ise büyük sıkıntı. Olay olduktan çocuğun canı yandıktan sonra aile zora girdikten sonra siz istediğiniz cezaları verin bunların hiçbir anlamı yok” dedi.

İŞİNİ YAPAMAYANLAR ARTIK İSTİFA ETSİN

Özellikle bir anne olduğu için burada olduğunun altını çizen CHP’li Basmacı; “Denizli’mizde yüreği ateş gibi sağlam çocuklarımız, kardeşlerimiz bir çalışma yürütmüşler. Denizli’nin kalbini yüzler, binlerce imza ile meclise getirmemi istediler. İmzalarda artık yeter işini beceremeyen çocuklarımızı koruyamayanların istifa etmesini istiyorlar” dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATAN GÖNÜLLÜLERİMİZ

Melike Basmacı; “Mehmet Özdarak, İsmail Gültekin, Erinç Ertürk, Oğuz Ergün, Yağmur Kavak, Serkan Demir, Şevval Esen, Ali Baran Duran ve Kerem Aşır. İşte bu çocuklar hiçbir beklentisi olmayan bir kısmı lisede bir kısmı üniversitede olan gençlerimiz toplandı ve Denizli’nin kalbini binlerce imza ile meclise gönderdi ve her satırında, her harfinde, her kalem oynatışında şunlar yazıyor; artık yeter biz evlatlarımızın şeker yiyebildiği, özgür olabildiği cinsel tacize uğramadığı güneler istiyoruz” dedi.

CHPli Basmacı; “Ben bu gençlere teşekkür ediyorum. Çünkü bu çocuklar yarının kurucuları yöneticileri vekilleri. Onlardan sonra birçok kişi artık bu duruma dur deme cesaretini gösterdi. Farklı ilçeler illerde imzalarla meclise artık yeter diyorlar” dedi

CEZALAR DEĞİL TEDBİRLER KONUŞULMALIDIR

Basmacı; “6 bakan için da aynı şeyi söylüyorum olay olduktan sonra cezayı konuşmanın anlamı yok. İster hadım et ister müebbet ver.. Ailelerin canının yanmasını nasıl engelleyeceğiz bence bunu konuşmaları lazım. Aile ve sosyal politikalar bakanından, kendisinde bir anne çünkü kendisi de evladın kıymetini bilir bir an önce bu işi beceremediğini kabul edip bitirmesi lazım.” Dedi.