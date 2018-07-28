CHP ve MHP'den ortak yasa teklifi

CHP ve MHP, hayvana eziyet ve kötü muameleye ceza kanunu kapsamında hükümler getiren kapsamlı düzenlemelerini TBMM Başkanlığı’na sundu. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sunulan kanun teklifinde CHP, hayvanlara şiddet uygulayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına yer verdi. MHP’nin kanun teklifinde ise, hayvana eziyet ve işkence edenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5199 sayılı hayvan hakları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun başlığı ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştiriliyor, birinci bölüme ‘Hayvanlar Hisli Varlıklardır’ ibaresi ekleniyor. “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli ya da sahipsiz hayvanı öldüren veya her ne suretle olursa olsun zarar veren kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir" dendi.

Değişiklik teklifinde, “Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak ya da kullandırmak, bu yollarla onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak veya üçüncü şahısları bu nedenle teşvik etmek ya da azmettirmek yasaktır. Bir hayvan; acı, ıstırap ve zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Denek hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tabidir” denildi.

MHP'li Erkan Haberal'ın teklifinde yunus parklar kapatılıyor ve petshoplar da hayvan satışı da yasaklanıyor. Teklif evcil hayvanlarını sokağa atanlara verilen para cezasının da artırılmasını öngörüyor. Sahipli veya sahipsiz hayvana eziyet eden, öldüren kişi 4 aydan 4 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanlara yönelik işlenen suçlara 7 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Hayvanları dövüştürenler de 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

CHP’li Alpay Antmen’in kanun teklifi şöyle:

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”nun başlığı “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmiş ve Birinci Kısıma “Hayvanlar Hisli Varlıklardır” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 151. Maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Haklı bir neden olmaksızın, sahipli ya da sahipsiz hayvanı öldüren veya her ne suretle olursa olsun zarar veren kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.”

MADDE 3 – 5199 sayılı kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak ya da kullandırmak, bu yollarla onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak veya üçüncü şahısları bu nedenle teşvik etmek ya da azmettirmek yasaktır. Bir hayvan; acı, ıstırap ve zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Denek hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tabidir”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür,