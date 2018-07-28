Bebeğini cezaevinde dünyaya getiren Baltacı TBMM gündeminde

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, hamileyken tutuklanan ve dün Tarsus Kadın Doğum Hastanesi’nde bebeğini dünyaya getiren Yasemin Baltacı'nın durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Baltacı'nın durumunu Meclis gündemine yazılı ve sözlü soru önergeleri ile taşıdığı halde yetkililerin herhangi bir girişimde bulunmadığını belirten Gergerlioğlu şu açıklamada bulundu:

"Bugün bebeğini Tarsus Kadın Doğum hastanesinde dünyaya getirmiştir. Bana ulaşan bilgiye göre doğum yaptığı gün lohusa haliyle tekrar cezaevine götürülecektir. 5275 Sayılı Kanunun 16. Maddesinin 4. Fıkrası şu şekildedir: ‘Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.’ Görevlileri insafa ve yasaya uymaya çağırıyoruz. İnsanlığı da çiğnemeden tahliye edin bu anneleri diyorum."