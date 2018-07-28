Meral Akşener kararını verdi!

Akşener İYİ Partililerin ısrarlarını kabul etti ve görevine geri döndü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıkmıştı. Meral Akşener’e İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde gitti. Akşener’in evine giden heyet içinde partinin önde gelen isimleri Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Ahat Andican da bulunuyordu. İYİ Partililer, İstanbul Ataşehir’deki partinin ilçe teşkilatında toplandı. Konvoy halinde Akşener’i ikna için harekete çeken İYİ Partililerin yanı sıra, Akşener’in evinin önünde de yeniden aday olması için nöbet tutuluyordu. İYİ Parti heyeti ile Meral Akşener'in evindeki görüşme bitti.

İYİ Partililer Akşener'i böyle ikna edecek

Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığı'na dönmeyi kabul etti. Akşener önümüzdeki hafta çalışmalarına başlayacak.

Partisinin Afyonkarahisar’daki kampında olağanüstü kongreye gitme kararı alan ve aday olmayacağını duyuran Akşener, parti kurmaylarının yaptığı “Adayımız Akşener olacak” yönündeki açıklamalar üzerine de kararında değişiklik olmadığını belirterek, “Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir” demişti.