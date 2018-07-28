İYİ Parti'nin kaderini bu ekip belirleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partililer Akşener’i ikna için yola çıktı. Meral Akşener’e İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde gidecekler. Akşener’in evine gidecek heyet içinde partinin önde gelen isimleri Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Ahat Andican da bulunuyor. İYİ Partililer, İstanbul Ataşehir’deki partinin ilçe teşkilatında toplandı. Konvoy halinde Akşener’i ikna için harekete çeken İYİ Partililerin yanı sıra, Akşener’in evinin önünde de yeniden aday olması için nöbet tutuluyordu.

İYİ Partililer Akşener'i böyle ikna edecek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Ankara'dan ve ülkemizin dört bir yanından liderimiz Sayın Meral Akşener’e gidiyoruz. Liderimize tarihi çağrımızı evinin önünden yapacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ankara'dan ve ülkemizin dört bir yanından liderimiz Sayın Meral Akşener’e gidiyoruz. Liderimize tarihi çağrımızı evinin önünden yapacağız; İYİ Parti ailesine, ülkemize ve milletimize iyi haberi vereceğiz inşallah” dedi.

Partisinin Afyonkarahisar’daki kampında olağanüstü kongreye gitme kararı alan ve aday olmayacağını duyuran Akşener, parti kurmaylarının yaptığı “Adayımız Akşener olacak” yönündeki açıklamalar üzerine de kararında değişiklik olmadığını belirterek, “Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir” demişti.