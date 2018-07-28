CHP Sakarya değişim istiyor

Geçtiğimiz günlerde CHP genel merkezinde basın toplantısı düzenlenimş ve Ankara İl Başkanı Rıfkı Güven tarafından genel merkez yönetimine destek açıklaması yapılmıştı. 59 il başkanının destek verdiği belirtilen açıklamaya imza vermeyen il başkanları arasında yer alan CHP Sakarya İl Başkanı Erol Isır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha 'değişim' çağrısı yaptı.

Öte yandan Isır, 59 il başkanının bildiriye imza verildiği iddia edilmesine rağmen, bazı il başkanlarının bu durumdan haberlerinin dahi olmadığını öne sürdü.

CHP il başkanının açıklamaları şu şekilde:

''Örgütümüz, Olağanüstü Seçimli Kurultay İstiyor; Sokağa çıktığımızda Yurttaşlarımızın, Üyelerimizin, İlçe Başkanlarımızın,Yöneticilerimizin kararları budur. İl başkanı olarak toplum ve örgütün isteklerini dile getirmek ve mücadele etmek için seçildik, görevimiz budur...

Açıklama yapan İl Başkanlarımıza saygımız sonsuzdur fakat Seçimli Olağanüstü Kurultay için imza vermiş, açıklamanın yapıldığı gün hastane de doğumhane kapısında mutlu bir haber bekleyen İl Başkanının adının geçmesi üzücüdür.

Yurt dışında olan bir İl Başkanımızın oradaymış gibi okunması da, orada olup Olağanüstü Seçimli Kurultaya imza veren İl başkanımızda Kurultay yapılmasını istemiyormuş gibi adının geçmesi de çok üzücüdür. Çok örnek olmasına rağmen bunlara yeterlidir sanırım..

Cumhuriyet Halk Partisi Seçmeni ve Üyeleri Asildir, Meclise Kutsal göreve gönderdiğimiz Parlamenterler o İlin Vekilleridir. İllerinde seçmenleriyle görüşmeden, üyeleriyle görüşmeden açıklama yapılması, vekaletlerini aldıkları Seçmenleri ve Üyeleri üzmüştür.

Yine İllerinde Seçmenlerinden, Üyelerinden, Yöneticilerinden, Belediye Başkanlarından görüş almadan, taraf olmaya gelmedik diyerek, Açıkça taraf belli eden İl Başkanlarımız, Ankara’da bir gün duracaklarını İllerinde 364 günü seçmenlerinizle geçireceklerini hatırlatmak isterim..''