İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti kurucu İstanbul il yönetim kurulu üyesi ve Van 2’nci sıra milletvekili adayı Fuat Göçer partisinden istifa etti.

İYİ Parti kurucu İstanbul il yönetim kurulu üyesi ve Van 2’nci sıra milletvekili adayı Fuat Göçer partisinden istifa etti. İstifa ile ilgili açıklama yapan Fuat Göçer, İstanbul’dan aday olmak istediğini ifade etti ve partiye yönelik eleştirilerini sıraladı.

Fuat Göçer’in açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere 2017 yılı ortalarında büyük bir heyecan ve ihtiyaçtan ,merkezde olmasını dilediğimiz ve kuruluşunda yer alıp desteklediğimiz İYİ PARTİ'nin Kurucu İstanbul il Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alıp teşkilatlanma çalışmalarında aktif bir şekilde görev aldık.

Akabinde TBMM tarafından alınan erken genel secim kararı üzerine,ülkeme ve milletime hizmet etmek üzere, İstanbul 2.Bölge adaylığı için başvurmuş olmama rağmen, Van'dan 2.sıra Milletvekili Adayı gösterilerek, verilen göreve riayet ederek Aday oldum.

Malum yaşadığımız süreçte ,tüm uyarılarımıza rağmen Genel Başkan ve ekibi ülkeye hizmet yerine, parti politikaları merkez yerine daha çok menfaat odaklı partilere benzeme yönünde ilerledi ve nitekim il ve ilçe teşkilat atamaları ile Milletvekili adayları belirleme yöntemleri, bu kişisel ikbal peşinde koşan siyasi fikri menfaat olanlardan oluşturuldu.

Özellikle siyasetin kalbî olan İstanbul il Başkanlığına tabiri caiz ise ,siyasetin S’sinden anlamayan kişisel iletişimi zayıf ,sadece Beyaz soyadını taşımaktan öte bir meziyeti olmayan Ersin Beyaz'ın atanması bu basiretsiz yönetimin örneklerindendir .

Tüm ülkemizde oluşan samimi alternatif olma havası yanlış yorumlanarak, sanki ülke yönetimi altın tepsi içerisinde kendilerine sunulacağını düşünmüş olmalılar ki halkı dinlemeden kendi saltanatları için listeler hazırlayıp halkın önüne koyup, halk onların isteklerine mecburmuş gibi hareket etmeye devam ettiler.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi garanti illerde, memleketlerine uğrama yüzü bile olmayan kerameti kendinden menkul siyasi eskiler, milletvekilliklerini garanti altına alıp ,

bizim gibi halisane halka hizmeti hakka hizmet sayanlar kendi illerinin dışında ateşten gömlek giydirilerek sahaya sürdüler . Bizlerin Anadolu’da topladığımız alınteri oylarımızla Ankara'da saltanat sürmeye devam ediyorlar.

Örneğin ben 30 yılı aşkın İstanbul'da politika yapan ve İstanbul 2.bölge milletvekili adaylığı için başvuran birisi olarak Van 1.sıra sözü verilmesine ve Genel Başkanın önüne kadar 1.sıra adayı olarak gitmeme rağmen hangi kıstaslarla yapıldığı bilinmeyen bir oyun ile son dakikada 2.sıraya indirildim.

Böyle olduğu halde önce ülkem ilkesi ile İstanbul'dan Van'a gidip yüklü masraflara girip seçim çalışmalarını yürüttüm.

Aday listeleri açıķlandıktan sadece 18 saat sonra Genel Başkan talimatıyla denilerek Genel Başkan Yardımcısı,Parti Kurucusu eski vekiller tarafından sürekli adaylıktan çekilmem yönünde yoğun baskı ve tehditlere maruz kaldım.

Üstelikte ben Engelli bir aday olduğum halde, milletvekili sıralamasından istifa etmem yönünde bu şahıslar tarafından tacize varan davranışlarla bu baskıcı tehditlere maruz kaldım.

Böyle bir yapı içerisinde vekil seçilsem bile basarili olmayacağım inancı ile sadece ülkem ve demokrasi zarar görmesin diye seçim sonuna kadar sabrettim.

Seçimlerden hemen sonra ülkemizin tanıtımı amacıyla önceden programlanmış olan yurtdışı seyahatine çıktım.

Yurda dönüşte planladığım gibi basiretsiz,öngörüsüz olduklarını yakından deneyimleyerek öğrendiğim ekip içinde artık olmama niyetiyle Kurucu Üyesi/Milletvekili Adayı olduğum İyi Partideki üyelik ve diğer bütün görevlerimden istifa ettiğimi yüce milletimizin bilgisine sunarım. Selam sevgi ve saygılarımla

Fuat Göçer İstanbul Kurucu İstanbul il Yönetim Kurulu Üyesi/Van 2.sıra Milletvekili Adayı.”