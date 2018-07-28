Yeni sistemde Erdoğan'dan 'cambaza bak' oyunu

YAŞAR AYDIN/BİRGÜN- Dışişleri Bakanı Mevlüt çavuşoğlu AB ile ilişkilerin geliştirilmesinden bahsediyor, üstelik bunu Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine verdiği demeçlerle yapıyor. Berat Albayrak, ekonomist akademisyen ve gazetecilerle toplantı yapıp notlar alıyor, gelecekle ilgili atılacak adımlarda istişareye devam edeceklerini söylüyor. Çiçeği bununda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitim Sen yönetimi ile görüşüyor, toplantıda paydaşların ortak çalışmasının öneminden bahsediyor. Kültür Bakanı azınlıkların temsilcileri ile görüşüyor. İletişim dünyasının tanınan ismi Fecir Alptekin Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atanıyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi 24 Haziran’dan bu yana Erdoğan neredeyse kimseye kızmadı sesini çok yükseltmedi. Tek adam falan derken neredeyse ABD modeli demokrasi ile karşı karşıya kaldık.

Boyanın altındaki

Peşi sıra çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, eş dost atamaları ve torba yasa ile OHAL’i kalıcılaştıracak yasa değişikliklerinin yapılması durumun aslında hiç de yukarıdaki fotoğraf gibi olmadığını gösteriyor. Boyanın altı kazınınca yapılan inşaat çok net görülüyor.

Peki bakanların attıkları bu adımların hiçbir anlamı yok mu? Kendi inisiyatifleri olarak mı görülmeli? Kuşkusuz hayır. Anlaşılan o ki bu ve benzeri girişimler tek adam eleştirilerini gölgede bırakmak, içeride ve dışarıda oluşacak baskılara yanıt vermek için işletilen organize bir süreçle karşı karşıyayız. Aldığımız duyumlara göre de bir kere has bir durum da olmayacak. Erdoğan, demir yumruğu saklayan kadife bir eldiven tasarlamaya çalışıyor.

Piar çalışmasına hız verildi

Erdoğan, 24 Haziran seçim sonuçlarına rağmen halkın desteğinin kırılgan olduğunun farkında. Üstelik şiddetli ekonomik ve siyasal krizler kapıda beklerken kamuoyu desteği her şeyden daha kıymetli hale geliyor. Erdoğan, vatandaşı yeni bir öyküye inandırmak zorunda olduğunun farkında ve bu konuda da adım atmak istiyor. Hem oluşturduğu kabine, kabinenin vereceği ilk mesaj Erdoğan için hayati öneme sahip.

Daha önce AKP Genel Merkezi’nde kotarılan tanıtım ve halkla ilişkiler tamamı ile Saray’a kaydırılmış durumda. Aldığımız bilgilere göre sahada yapılan anket çalışmaları ile koordineli çalışan imaj ve iletişim birimi oluşturulmuş durumda. Bu ekibin 18 Ağustos tarihinde yapılacak AKP kongresi için de çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Vitrin özel seçilecek

Erdoğan, hem Saray hem de parti vitrini için özel bir çalışma yürütüyor. Erdoğan, partide Saray’ın işini kolaylaştıracak, AKP ise, seçmenin baskısını Saray’a ulaştırmayacak, TBMM’de de işleri mümkün olduğu kadar sessiz halledecek bir ekibi göreve getirmek istiyor. Bu anlamı ile parti yönetiminde ciddi bir değişimin yaşanacağını şimdiden söylemek mümkün.

Bu vitrinle birlikte gerek uluslararası camiaya gerekse de içeriye verilecek mesajın karşılık bulması Erdoğan için çok önemli. Böylece baskılardan nispeten kurtulup rahat bir çalışma ortamına kavuşabilecek. Tabii bu Erdoğan ve Saray’ın hesabı ve yol haritası. Ama, Türkiye’de ve uluslararası konjonktür Erdoğan’a böyle bir fırsat verme konusunda çok istekli değil.

Cambaza bak

Erdoğan’ın Saray etrafında yürüttüğü piar çalışması tam anlamı ile günü kurtarma operasyonu. Devleti yeniden inşa ederken ve bu inşa sürecinde bir dizi hata yaparken kamuoyunu gerçeklerden uzak tutmaya çalışıyor. Kendisine bağladığı gazete ve televizyonlardan yeni yönetimin katılımcılığı pompalanırken, tek imza ile kurumları ortadan kaldırıyor, yenilerini kuruyor.

Berat Albayrak’a ekonomistlerle toplantı yaptırıyor, diğer taraftan da MB’ye faizler konusunda direktif veriyor. Muhtemelen Albayrak’ın toplantısında tam tersi öneriler vardı.

Ziya Selçuk Eğitim Sen’le görüşmesinden bir gün önce cemaatlerden bakan yardımcısı atanıyor. Örnekler çoğaltılabilir.

Muhalefetin durumu da ortadayken Erdoğan bu yöntemden bir süre daha ekmek yiyebilir. Ekmek demişken bu boyanın akmasını da yine ekmek kavgası sağlayacak. Önce açıklanan sonra geri alınan yüzde 15’lik ekmek zammı bile bir anda gündemin ana konusu olmayı başardı, hatta iktidar blokunda küçük de olsa çatlağa yol açtı. Çok açık ki muhalefetin vurgun yemiş haline rağmen AKP ve Erdoğan’ın piar çalışmasının ömrü ilk gerçek itiraza kadardır.