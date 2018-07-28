CHP'yi bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş 24 Haziran seçimlerindeki yönetim ve iletişim sorunlarının milyonlarca seçmenlerini sandıklardan uzaklaştırdığını söyledi.

HALK TV'de katıldığı GÜNDEM ÖZEL programında Tuba Emlek'in sorularını yanıtlayan CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Seçimlerde ne yazık ki; iletişimi ve yönetimi beceremedik. Milyonlarca seçmenimiz o gece ve sonrasında yalnız bırakıldığı duygusuna kapıldı. Bu güven kaybını ortadan kaldıracak bir anlayışı ortaya koymak gerekiyor" dedi.

"HALK, YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Yarkadaş sosyal medya hesabında da "24 Haziran gecesi hayal kırıklığına uğrayan, YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNEN ve güven kaybı yaşayan milyonlarca yurttaşımızın varolduğu gerçeğini kabul etmeli; bunları ortadan kaldıracak yeni bir süreci başlatabilmeliyiz. Partimizi bekleyen en büyük tehlike umutsuzluk ve karamsarlığın yaygınlaşmasıdır. Umutsuzluk ve karamsarlığın bir salgın gibi yayılmasını önlemeliyiz" görüşünü paylaştı.

"KURULTAY PARTİYİ RAHATLATIR"

CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarına da değinen Yarkadaş şunları söyledi:

"CHP bir şirket değil; yaşayan bir organizmadır. Şirketlerde 'Senin şu kadar hissen, şu kadar da söz hakkın var' anlayışı hakimdir. Partiler ise farklıdır. 600'ün üzerinde delege kurultay istiyorsa 'Hayır ben bu kurultayı yapmıyorum, 3-5 imza daha lazım' diyemezsiniz. Bakın; şu an Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile Manisa Milletvekili Özgür Özel kurultay istemiyor. Manisa ve Sakarya delegelerinin ise tamamı kurultay istiyor. Keza; Konya İl Başkanımız kurultay karşıtı; ancak delegelerin yüzde 75'i kurultay için imza verdi. İstanbul'da 176 delegenin 80'i kurultay için imza yolladı. Rize delegelerinin tamamı kurultay istiyor. Bu iradeyi yok sayarsanız; partiyi yönetemezsiniz. Kurultay partiyi rahatlatır. Şu an kurultay için imza veren 628 delege var. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu gerçeği dikkate almalı ve partiyi kendisi kurultaya götürmelidir. Belediye başkanlığı adayları da mutlaka ÜYEYE DAYALI ÖN SEÇİM yöntemiyle belirlenmelidir."

"SEÇİM SONUÇLARI MASAYA YATIRILMADI"

Seçimin üzerinden 34 gün geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir değerlendirme toplantısının yapılmamış olmadığına da dikkat çeken Yarkadaş, "Eleştiri ve özeleştiriden kaçmanın kimseye bir faydası olmaz" dedi.

Yarkadaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesele kişiler üzerinden değil, yönetim anlayışı, program ve politik doğrultumuz üzerinden ele alınmalıdır. CHP seçmenine yeniden güven verecek bir yol bulunmalıdır. Sandıktan uzaklaşma eğilimi gösteren seçmenimizi motive edebilmeliyiz. Bu gerçeği yok sayarak, seçmenin duygularını anlamadan bir milim bile yol alamayız. Bu tehlikeyi görüyor ve partililerimizi uyarmak istiyorum."