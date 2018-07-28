Erdoğan, yönetim kadrosunu yenileyecek

AKP'nin 18 Ağustos günü yapılacağı açıklanan 6. Olağan Kongre'de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim kadrosunda değişime giderek, Türkiye’yi 2023’e taşıyacak isimleri 24 Haziran sonuçlarına göre belirleyeceği belirtildi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın kulis haberine göre, önümüzdeki 10 günlük süre içinde Erdoğan’ın ofis ve kurullara getireceği isimler açıklanacak. Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerle ilgili çalışmalara da erken başlama kararı alan Erdoğan, 10-11-12 Ağustos’ta parti teşkilatıyla Kızılcahamam Kampı’nda bir araya gelecek. 18 Ağustos’ta da AKP Kongresi ve kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılacak. Erdoğan, kongrede partisini yerel seçimlere taşıyacak üst yönetim kadrosunu da baştan aşağı yenileyecek. Yeni sisteme uygun şekilde parti teşkilatında büyük bir değişime gideceği ifade ediliyor.

Gençlere öncelik verilecek

24 Haziran’daki elde edilen başarı, parti üst yönetiminde de etkisini gösterecek. Erdoğan’ın genç isimlere parti kurullarında daha çok ağırlık vereceği, seçimlerde oy kaybı yaşanan yerlerde de eski bakanları, tanınmış ve deneyimli isimleri tercih edeceği belirtiliyor. Tüzüğün de yeni sisteme uyarlanacağı kongreden sonra tüm parti teşkilatı yerel seçimler için sahaya inerek çalışmalara başlayacak. Erdoğan da eylül ayından itibaren seçim gezilerine çıkarak, adaylar için nabız yoklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos’taki kongrenin ardından da 26 Ağustos’ta yapılacak Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü kutlamalarına katılacak.