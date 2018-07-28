Vali ve kaymakamlara bir yetki daha

Cumhurbaşkanının il ve ilçelerdeki temsilcisi ve idari yürütme vasıtası artık atanmış vali ve kaymakamlar olacak.

Valiler ilde, kaymakamlar da ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası olarak görev yapacak.

OHAL'i kalıcı hale getiren düzenlemede yeni gelişme

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle yönetmeliğe "Temsil" başlıklı "Vali ilde devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır." maddesi eklendi.