'CHP bunların binde birini sergilese seçim kazanır'

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "Papazı yeniden tutuklayın’ demek, ne demektir?" başlıklı köşe yazısının CHP'nin seçim kazanmasına dair bölümü şöyle:
"CHP NASIL KAZANIR?
- Kurultay toplamamak...
- Koltuğa yapışıp kalmak...
- Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlenmek...
- Parti yönetimini kimseye kaptırmamak...
- Kurultay isteyenlere baskı kurmak...
- Muharrem İnce’yi yıpratmak...
- Koltukları terk etmemek...
Maksadıyla sergiledikleri...
Müthiş dinamizmin, muazzam enerjinin, muhteşem atraksiyonların, büyük çabalamanın, dirayetli kararlılığın...
Sadece binde birini bile...
Seçim kazanmak için sergilemeleri halinde...
Kesin kazanırlar!"
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