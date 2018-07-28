28 Temmuz 2018 09:08

'CHP bunların binde birini sergilese seçim kazanır'

'CHP bunların binde birini sergilese seçim kazanır'
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'de yaşanan gelişmeler üzerinden CHP'nin nasıl seçim kazanacağını yazdı.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "Papazı yeniden tutuklayın’ demek, ne demektir?" başlıklı köşe yazısının CHP'nin seçim kazanmasına dair bölümü şöyle:

"CHP NASIL KAZANIR?

- Kurultay toplamamak...

- Koltuğa yapışıp kalmak...

- Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetlenmek...

- Parti yönetimini kimseye kaptırmamak...

- Kurultay isteyenlere baskı kurmak...

- Muharrem İnce’yi yıpratmak...

- Koltukları terk etmemek...

Maksadıyla sergiledikleri...

Müthiş dinamizmin, muazzam enerjinin, muhteşem atraksiyonların, büyük çabalamanın, dirayetli kararlılığın...

Sadece binde birini bile...

Seçim kazanmak için sergilemeleri halinde...

Kesin kazanırlar!"

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