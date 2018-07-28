Yılmaz Büyükerşen'den çarpıcı değişim açıklaması

Seçim öncesinde cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'de seçimden sonra başlayan olağanüstü kurultay için muhaliflerin imza toplama girişimine ilişkin olarak, 'Sorunların çözülebilmesi için bana göre, küflenmiş bir görüntü veren parti teşkilatının A’dan Z’ye değişmesi zaruridir' dedi.

CHP'de delegeye çift taraflı abluka

Cumhuriyet'ten Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan Büyükerşen, CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları sorunları çözmeyeceğini ifade ederek, mevcut üyelerin yerine gençlerin çoğunluğu teşkil ettiği, yeni üyelere sahip olup delege sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Büyükerşen, "Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki parti üyeliği ile parti teşkilat ve işleyişinin de gözden geçirilmesinde fayda vardır" dedi.

Büyükerşen'in açıklamaları şöyle:

CHP’de yaşanan liderlik tartışmaları sorunları çözmez. Sorunların çözülebilmesi için bana göre, “küflenmiş bir görüntü veren parti teşkilatının A’dan Z’ye değişmesi, hatta mevcut üyelerin yerine gençlerin çoğunluğu teşkil ettiği yeni üyelere sahip olup delege sisteminin yeniden yapılandırılması zaruridir. Bu konuda Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki parti üyeliği ile parti teşkilat ve işleyişinin de gözden geçirilmesinde fayda vardır.



Kurultay kavgası yerine CHP’nin bu yerel seçimler için adaylarını, bir an önce belirleyip onları arazi çalışmasına başlatması gerekir. Çünkü seçmenlerle bire bir temas ve mitingler için seçim çalışmalarının önemli bir bölümü kış aylarına rastlayacaktır. Mevcutdelege düzeni ile ön seçimin, yeni kavgalar ve kırgınlıkları doğurması tehlikesi de göz önünde bulundurulursa, parti merkezinden belirlenecek adaylar için de kamuoyunun nabzını çok iyi tutmak gerekecektir.

Benim de baştan beri söylemeye çalıştıklarım, Sayın Kılıçdaroğlu’nun “büyük değişim” sözlerinin biraz açılmış halidir. On yıldan beri kendisi ile çeşitli vesilelerle yaptığımız görüşmelerde kendisine hep bu düşüncelerimi açıkladım.