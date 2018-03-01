HDP'den ‘Hayır bloku’na çağrı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2019 seçimlerine yönelik ittifak tartışmalarında 16 Nisan referandumundaki “hayır cephesine” işaret ederek, “Hayır cephesinin güçlü bir şekilde bir araya gelerek önümüzdeki seçimlerde ortak hareket etmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Siyasi partileri bir tarafa bırakarak hayır cephesi birleşmeli. Demokrasi cephesi oluşmalı ve (AKPMHP) ittifakına karşı ortak bir hareket içerisinde olunmalı” görüşünü dile getirdi.

Buldan Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, her gün ölümlerin ve tutuklamaların olduğu bir dönemde eş genel başkanlık görevini üstlenmenin hem onur verici hem de zor olduğunu kaydetti. Buldan, AKP sözcülerinin HDP ile CHP’nin ittifak yapması gerektiği söylemlerinin anımsatılması üzerine, şunları dile getirdi: “HDP olarak demokrasi güçleriyle bir ittifakın anlamlı olduğunu ifade ediyoruz.

Demokrasi güçleri derken, bunun içerisinde barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan ve demokratik kanalların açılmasına katkı sunacak güçlerle her zaman ittifak yapmaya hazırız. Bu konuda kapımız herkese açık. Yeter ki bazı ilkelerde anlaşmalar yapılsın. Bugün MHP ve AKP’nin kurmuş olduğu ittifakın adı ‘cumhur’ olsa da sonuçta bir koltuk ittifakı olduğunu belirtmek lazım. Bana göre çok ilkeli bir ittifak değil ve çok uzun süreceği kanaatinde değilim. Çok çabuk bozulabilecek bir ittifak olarak görüyorum. Referandum dönemindeki özellikle hayır cephesinin güçlü bir şekilde bir araya gelerek önümüzdeki seçimlerde ortak hareket etmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum.

HDP’den vekillik düşürme protestosu

Cumhurbaşkanı’na hakaret nedeniyle HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın vekilliğinin düşmesinin ardından bu hafta boyunca bu durumu protesto etmek için TBMM Genel Kurulu’ndaki çalışmalara katılmama kararı aldı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen bir siyasetçinin en doğal eleştiri hakkı olarak kabul edilmesi gereken cümlelerin suç gibi tarif edildiğini ve bu kadar keyfi milletvekilliğinin düşürülmesinin HDP’ye yönelik korkunun bir ifadesi olduğunu dile getirdi.