CHP'de delegeye çift taraflı abluka

Resmi imza toplamada iki hafta geride kaldı. İmza vermek için son gün 30 Temmuz Pazartesi. Rakamların ise salı günü netleşmesi bekleniyor.

İKLİM ÖNGEL - CUMHURİYET - CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışmalarında sona geliniyor. İmza toplama işleminde iki hafta geride kalırken, imza vermede son gün 30 Temmuz Pazartesi. Tüzüğe göre ilk imza ile son imza arasında 15 günlük bir süre belirlenirken, muhaliflerin imzaları genel merkeze sunmaları için de bir haftalık bir süre bulunuyor. İmza tesliminde ise muhalifler için son gün 6 Ağustos Pazartesi. Yeterli imza toplanırsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 gün içinde kurultay çağrısı yapması gerekiyor.

CHP’de başlayan imza süreciyle delegeler iki taraflı markaja alınırken, ikiye ayrılan partide gerilim sosyal medya üzerinden ve “psikolojik savaş” olarak sürüyor. Kulislerde yaşanan sürecin partiye zarar verdiği, kurultay olsa da olmasa da süreç tamamlandıktan sonra ayrılıklar olabileceği dillendiriliyor. Olası bir kurultayın ise hareketli ve sert geçebileceğinden çekiniliyor.

Muhaliflerin imza sürecinin 9. gününde yeterli imzayı topladıklarını açıklamalarına karşın parti yönetimi, imza sayısının 500’ü dahi bulmadığı gibi imza atanlardan birçok kişinin de sürecin uzamasıyla imzalarını geri çektiğini veya imza sözü verenlerin vazgeçtiğini savunuyor. Kurultay isteyenler ise yeterli sayıda imzanın toplandığı konusunda kararlı. Sayılara ilişkin sağlıklı bilgi verilmezken, rakamların salı günü netleşmesi bekleniyor.

Başkanların safı belli

İmza girişiminin 11. gününde il başkanları ve milletvekillerinin açıklamaları havanın Kılıçdaroğlu lehine döndüğü yorumlarına neden olurken, kritik illerin belediye başkanları da tarafını belli ediyor. CHP’nin kalesi İzmir’de Aziz Kocaoğlu “değişim” derken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olağanüstü kurultay çağrılarına, “Zamansız bir çıkış” sözleriyle karşı çıktı.