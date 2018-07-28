28 Temmuz 2018 07:40

İnce, Halk TV'de soruları yanıtlayacak

İnce, Halk TV'de soruları yanıtlayacak
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, 29 temmuz Pazar günü saat 21.00'de Halk TV'de olacak.
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, 29 temmuz Pazar günü saat 21.00'de Halk TV'de olacak. Şaban Sevinç'in konuğu olan İnce, canlı yayında soruları yanıtlayacak

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