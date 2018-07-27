CHP Ordu seçimini yaptı

CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez'e destek gelirken CHP Ordu da seçimini yaptı.

Ordu Hayat / Tevfik Kul - Adnan Alparslan / CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek gelirken, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, destek vermediklerini dile getirdi.

Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaparken, Karadeniz Bölgesi'nden beklenen destek gelmedi. Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, daveti geri çevirdiğini belirterek, değişimden yana olduklarını söyledi.

"Hiçbir geçerliliği yok"

Prensipler ve ilkeler gereği değişimden yana olduklarını aktaran Furtun; "Ankara'da il başkanlarının yaptığı toplantıya Samsun, Trabzon, Rize ve biz katılmadık. Bizi de çağırdılar ama ben tabandan aldığım bilgi doğrultusunda katılmayacağımı belirttim. Zaten 59 il başkanının yaptığı açıklamanın hiçbir geçerliliği yok. O açıklama yapanların % 60'ı delege bile değil. Bir ilin il başkanı katılmış, 8 delegesi var ama 5 tanesi imzayı vermiş. O il başkanı ne söyleyecek! Oradakilerin çoğu da zaten il başkanı değil. Kurultay artık kaçınılmaz. İmza olayı bitti. Artık Pazartesi günü nihayetlenecek ve 5'e 10 kala teslim edilecek. Olay bir ekip hareketi. Partide tüzük, program dahil her şeyin yenileşmesiyle ilgili bir hareket. İsme takılı değiliz. Bir kişinin arkasında değil, prensiplerin ve ilkelerin arkasındayız." dedi.

CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun

"Partililer kurultay istiyor"

16 ilçeden aldıkları görüşler sonucunda imza verdiliğini ve kurultaya gidilmesinin doğru olacağını düşündüklerini belirten Furtun, şunları kaydetti; "Biz değişimden yanayız. Kendi irademizle değil, ilçe örgütlerimizin delegelerimizin, partililerimizin görüşlerini aldık ve o doğrultuda hareket ettik. Olayı kendi kafamızdan değerlendirmedik. 19 ilçemizin 16 tanesiyle oturup görüştük ve herkes yönetimlerden görüşlerini aldı. Partililerle de görüştüler. Sokağa çıktığımız zaman herkes bize kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Bizde vatandaşların talebi doğrultusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ordu'da 4 delegemiz imza verdi ve çok sayıda CHP'li de kurultaya gidilmesini istiyor."

Öte yandan Ordu'da CHP'nin 12 tane delegesi olduğunu ve bu delegelerden 4'ünün kurultay için imza verdiği belirtildi.