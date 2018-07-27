İYİ Partililerden Akşener'e pankartlı çağrı

İYİ Partililer, Meral Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olması için, parti genel merkezine pankart astı.

Pankartta, Akşener'in bir konuşmasın sözlerine atfen "Biz de seni çok seviyoruz be..." ifadeleri yer aldı.

İYİ Parti’de, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i ikna çabaları devam ediyor.

İYİ Parti Genel Merkezi’ne Akşener’in Afyonkarahisar kampında söylediği “Ben sizi çok sevdim be!..” sözleriyle, İYİ Partilerin “Biz de seni çok seviyoruz be!..” yanıtının yer aldığı büyük bir afiş asıldı.

Farklı illerden İstanbul’a gidecek olan İYİ Partililer, cumartesi günü Akşener’in evi önünde buluşacak.