Ali Fazıl Kasap'tan bedelli isteği

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, bedelli askerlikte ki eğitim süresi olan 21 günlük temel eğitimden yararlanacak askerlerin Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda eğitimini yapması için Milli Savunma Bakanlığı’na talepte bulundu.

Kasap, Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdiği talep dilekçesinde, Kütahya’nın ulaşım açısından eğitim görecek askerlere ve ailelerine büyük kolaylık sağlayacağını belirterek şöyle dedi:

“Kütahya ilimize ulaşım diğer çevre illerinden çok kolay. Özellikle Ege bölgesinde ki erlerin ulaşımı açısından düşünüldüğünde Kütahya bu bölgenin merkezi konumunda. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nın temel eğitiminin verileceği er eğitim tugayları arasına dahil edilmesi hem şehir ekonomisine katkıda bulunacağı gibi, ilimizin tanınırlığını da artıracaktır. Milli Savunma Bakanlığımıza talep dilekçemizi gönderdik. Umut ediyorum bakanlık tüm bu artıları dikkate alıp talebimize karşılık verecektir.”