27 Temmuz 2018 19:12

Tüzün'den Muharrem Erkek göndermeli imza açıklaması

Tüzün'den Muharrem Erkek göndermeli imza açıklaması
Yaşar Tüzün: 470 imzayı bulamazlar diyenlere duyurulur
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CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün,sosyal medyada yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında" açıklamasına da göndermede bulunarak topladıkları imza sayısını açıkladı.

CHP'li Tüzün: Elimizde 628 imza varCHP'li Tüzün: Elimizde 628 imza var

Yaşar Tüzün yaptığı açıklamada, "628 Delegemiz notere gidip imza vermiştir. Bunlardan 559’u elimize ulaşmış, Ankara’daki noterde kayıt altına alınmıştır. 69 ıslak imzanın fax ve WhatsApp görüntüsü elimizdedir. Pazartesi saat 17.30’a kadar imza toplamaya devam edeceğiz. 470 imzayı bulamazlar diyenlere duyurulur!" dedi.

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