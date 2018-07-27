CHP'li Tüzün: Elimizde 628 imza var

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP PM üyesi Gaye Usluer, CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama yaptı.

GERÇEK GÜNDEM - CHP'de kurultay için toplanan imza sayısı açıklandı. CHP'li Yaşar Tüzün, "Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559'dur. Kurultay isteyen ve bu beyanını noterden belgeleyerek fotoğrafını gönderenlerle birlikte imza sayısı 628'e ulaşmıştır." dedi.

Gaye Usluer'in açıklamalarından satırbaşları:

"İmzaların tamamlandığı yönünde açıklamamızı yapmıştık. Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar imzaların toplanmaya devam edeceğini duyurmuştuk. Ancak medyada çok farklı haberlerin dolaşıyor olması, dün de 81 ili temsil etmeyen, yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarımızın Ankara'da toplanmaları, ardından 129 milletvekilinin beyanının açıklanması bizi bu açıklamayı yapmaya itti.

CHP'li 129 vekil: 'Kurultay istemiyoruz'

Mesele Genel Başkanlık meselesi değil, mesele o koltukta kim oturacak meselesi değil.

9-10 Mart'ta yapılan tüzük kurultayında neye karşı çıktıysak, hepsini demokrasi anlayışıyla yerine getirelim diye karşı çıktık. 9-10 Mart'ta oradaki önergelerimiz kabul edilmiş olsaydı, bizden umut bekleyen herkesin içi rahat olacaktı. Biz tüzük kurultayında ne değişsin istediysek, bu isteğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.

Yoldaşlık hukukunun temeli sevgi ve saygıdır. Ama en önemlisi 'ortak ideoloji'ye inanmaktır. Bunu hep birlikte tesis edeceğiz. Bunu bu ülkede demokrasi isteyen herkesle birlikte başaracağız."

Yaşar Tüzün'ün açıklamalarından satırbaşları:

"Gelinen noktayı şeffaf bir biçimde açıklayıp bilgilendirme amacı ile buradayız. Sevgili basın mensupları, tüzüğümüz gereği imza kampanyasının başlamasından sonra 30 Temmuz saat 17:30'da imza verme süresi sona eriyor. Delegelerimiz, saat 17:30'a kadar imzalarını verebilirler. İmza süreci kapandıktan sonra bu imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecektir.

Milletvekili arkadaşlarımız dün bir bildiri yayınladılar, bu bildiride 129 arkadaşımızın ismi geçti, bakın ismi geçti diyorum, imzası değil. Ben aranmadım, benim gibi aranmayan birçok arkadaşımız var. Onların şahsi fikirlerine saygı duyuyoruz ancak 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz.

81 ilimiz var, 81 il başkanımız var. 58 il başkanının beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik. İl başkanlarımız şahşi düşüncelerini açıklamışlardır. İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulundu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi.

İl başkanlarımız, örgütlerimizle, kurultay delegelerimizle konuşup bir değerlendirme yapmamışlardır. Onların açıklamalarından sonra birçok yerden arandık, "İmza vermemiştik ama bu açıklamadan sonra vereceğiz." diyen birçok arkadaşımız oldu. O nedenle il başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

Tüzüğümüzde olağanüstü kurultay toplama yetkisi vardır. Tüzük maddesini uygulamak ayıp mı, yasak mı? "Bu kurultay olmasın, kurultay toplanmasın." diye bir madde yok, il başkanlarımız yanlış yerden sürece başladılar.

"İmzaları geri çektirin" şantajını duyuyoruz, bunları üzülerek izliyoruz. CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. CHP'nin tüzüğünün değişmesine, kurultay yapılmasına kimse engel olamayacaktır.

İmza atmayanlara "sakın atmayın" tehdidinin olduğunu ne yazık ki biliyoruz.

Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559'dur. Kurultay isteyen ve bu beyanını noterden belgeleyerek fotoğrafını gönderenlerle birlikte imza sayısı 628'e ulaşmıştır. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz.

Bugüne kadar bize gelen "İmzamı geri çekiyorum." şeklinde bir geridönüş olmamıştır.