Erdoğan'dan FETÖ'ye sert sözler

Güney Afrika halkını da FETÖ'ye karşı uyaran Erdoğan, "FETÖ'nün burayı kirletmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Konuşmasından satır başları:

Şu an da gerek büyükelçiler gerek siz misafirlerle birlikte olduğum için farklı heyecan hissediyorum. Bugün büyükelçiliğimizi resmen açıyoruz. Bizleri bugünde yalnız bırakmayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Son zamanında Türkiye'nin diplomatik görüşmelerini artırmaya gayret ediyoruz.

10- 15 yıl önce sadece belirli alanlarda görülen Türkiye, bugün dünyanın en yaygın 6. büyük ağına sahip olan ülke konumdadır.

Bundan sonraki dönemde değerli kardeşlerim bizler bu gayretlerimizi artırarak devam edeceğiz. Sadece diplomaside dünyada 5. sırada olamk yeterli değil. Bunu bizim sözden uygulamaya geçirmemiz lazım. Biraz daha fazla çalışacağız. Biz siyasetçi olarak önde olacağız ama tüm diplomatlarımız, iş adamlarımız bulundukları ülkelerde her türlü yatırıma, ihaleye girmeleri lazım. Bilecekler ki benim cumhurbaşkanım, bakanlarım arkamdadır. Bütün bu yatırımlara, eğitime, insani yardımlara kadar her alanda ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Biz hep veren el olduk, alan el değil. Biz nerede bir felaket var oraya elimizi uzattıkça daha da güçlü olacağız. Bu benim Güney Afrika'ya 3. ziyaretim. İkili işbirliğimizi çok daha fazlasıyla geliştirmek istiyoruz.

"FETÖ'nün burayı kirletmesine izin vermeyeceğiz"

FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. Bunu da konuşacağım daha önce belgeleri vermiştim. Zira 15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika'nın da başını bela olabilir. FETÖ'nün burayı kirletmesine izin vermeyeceğiz.