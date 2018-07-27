AKP'nin kadın voleybol takımına bütçesi yetmedi

Devirin ardından İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın hakları alınarak transfer yapıldı.

Kadın voleybolundaki başarısını ' Filenin Sultanları ' ile tüm dünyaya duyuran Türkiye'de 'Erkek voleybolunu canlandırmak adına' kadın volaybol takımı kapatıldı.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, voleybol Sultanlar Ligi'ne katılım hakkını CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne devretti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor’un 30 milyon TL olan yıllık bütçesinin 10 milyon TL’sinin sadece kadın voleybol takımı için harcandığını ve bu nedenle A takımın devredilmesi kararının alındığını savunarak, “Bizler yeni takımlar kurup, yeni oyuncular yetiştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda sağlam bir alt yapıya sahibiz” dedi.

"Anlamsız yorumlar yapıldı"

Aktaş, Haziran ayında devir ile ilgili yaptığı açıklamada "Belediyespor'un toplam 19 tane branşı bulunuyor. Bunların yanında müsabık takımlarımız da var. Bunların başında kadın voleybol takımımız geliyor. Kadın voleybolunda toplam 300 tane altyapı sporcusu var. Ama erkekler için bir voleybol takımımız yok. Aynı şekilde kadın basketbol takımımız mücadelesini sürdürüyor. Kadın voleybol takımını kapatma kararı aldıktan sonra anlamsız yorumlar yapıldı. Bizim 30 milyonluk bütçemizin 10 milyon TL'si sadece bu takıma harcanıyordu. 'Battık, bittik' gibi söylemler doğru değil. Avrupa ve Türkiye'de başarılar elde eden kadın voleybol takımımıza teşekkür ediyorum. Bizler yeni takımlar kurup, yeni oyuncular yetiştirerek, yolumuza devam edeceğiz. Çok sayıda gence sahibiz" dedi.

"Yeni strateji" savunması

Açıklamasında, İnegöl Belediyespor Erkek voleybol Takımı’nın Büyükşehir Belediyespor tarafından alınmasına da değinen Başkan Aktaş, "Bizler bir strateji izliyoruz. Erkek voleybolunun şehrimizde gelişmesi ve gerekli altyapının oluşturulması, bütçenin dengelenmesi adına faaliyetlerde bulunuyoruz. Kararların altında farklı nedenler aramak, kişinin kendisi ile alakalıdır. Bizim böyle bir yaklaşımımız yok. Bu hamlelerle Belediyespor'u asli hüviyetine döndürerek, çocuklara dokunmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.