CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün saat 17.00'de kurultay sürecine ilişkin açıklama yapacak. www.gercekgundem.com 'un edindiği bilgiye göre, Tüzün'ün yaptığı açıklama ile birlikte, kurultay sürecinde önemli bir kavşak daha dönülecek ve gözler genel merkeze çevrilecek.
27 Temmuz 2018 15:27
CHP'liler saat 17.00'yi bekliyor
CHP'deki imza sürecinde sona gelindi.
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