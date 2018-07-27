CHP'liler saat 17.00'yi bekliyor

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün bugün saat 17.00'de kurultay sürecine ilişkin açıklama yapacak. www.gercekgundem.com 'un edindiği bilgiye göre, Tüzün'ün yaptığı açıklama ile birlikte, kurultay sürecinde önemli bir kavşak daha dönülecek ve gözler genel merkeze çevrilecek.