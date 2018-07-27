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27 Temmuz 2018 15:23
AKP'den Ahmet Şık'a dava!
AKP, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında partiye hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık dava açtı.
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