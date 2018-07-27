27 Temmuz 2018 15:23

AKP'den Ahmet Şık'a dava!

AKP'den Ahmet Şık'a dava!
AKP, HDP Milletvekili Ahmet Şık'a 23 Temmuz'daki Meclis konuşmasında partiye hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık dava açtı.
+ A -

Paylaş

AYRINTILAR GELİYOR...

Çok Okunanlar

Siyaset