Yargıtay'ın bu kararı örnek alınırsa çok sayıda CHP ve HDP milletvekili tutuklanabilir.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, 26. Yasama döneminde dokunulmazlığı kaldırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili tekrar milletvekili seçilmesine karşın "yargılamaya devam" kararı, aynı durumda bulunan yaklaşık 50 milletvekilini ilgilendiriyor. Yargıtay'ın kararı değişmezse CHP ve HDP'de çok sayıda milletvekili tutuklama ile karşı karşıya kalabilir ya da haklarındaki cezalar kesinleştiğinde milletvekillikleri düşebilir.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mayıs 2016'da dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliğinin ardından yargı sürecinin önü açılan bir dosya nedeniyle, milletvekiliyken tutuklandı. Tutuklu yargılama sürerken Berberoğlu 24 Haziran seçimlerinde CHP'den yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. "Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır" Anayasa kuralı gereği Berberoğlu'nun avukatları mahkemeye başvurarak yargılamanın durdurulmasını istedi. Ancak Yargıtay 16. Daire, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başlayan bu yargılamanın sonuna kadar devam edeceği yorumu yaparak talebi reddetti. Avukatlar karara Yargıtay 17. Daire'de itiraz etti.

YAKLAŞIK 50 MİLLETVEKİLİNİ ETKİLEYEBİLİR

Berberoğlu'nun durumu, 26. Yasama Dönemi'nde dokunulmazlıkları kaldırıldığı için hakkındaki dosyalar çerçevesinde yargılaması başlayan yaklaşık 50 milletvekilini ilgilendiriyor. Meclis'teki hukukçu milletvekillerine göre bu dosyalarla ilgili başvurularda da Berberoğlu ile ilgili verilen Yargıtay kararı esas alınırsa yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi, bir tutuklamaya yol açabilir, yine davalarda kararlar kesinleştiğinde 1 yıldan fazla hapis cezaları alınması durumunda milletvekillikleri düşebilir.

EN ÇOK DAVA KILIÇDAROĞLU VE BULDAN'IN

Önceki yasama döneminde dokunulmazlığı kaldırılan ve bugün yeniden seçilen milletvekili sayısı CHP'de 25, HDP'de 11, AKP'de 10, MHP'de ise 2. Bu milletvekilleri hakkında 200'ün üzerindeki dosyayla ilgili yargı sürecinin geçen yaklaşık 2 yılda nasıl sonuçlandığı, ne kadarının devam ettiği bilinmiyor. Ancak dokunulmazlığın geçici olarak kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 39, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 48 dosya için yargı süreci başlatılmıştı. Bunların bir kısmından beraat edilmiş olsa dahi birçok yargılamanın sürme ihtimali var.