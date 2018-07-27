'Erdoğan- Trump anlaştı' iddiasına Türkiye'den ilk açıklama

O Türk yetkili şöyle konuştu:
"İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.
Erdoğan ile Trump arasında Brunson pazarlığı
Bu sabah Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail’de gözaltına alınan Ebru Özkan’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine iki hafta önce serbest bırakıldığını söylemişti.
Ayrıntılar geliyor..