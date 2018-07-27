27 Temmuz 2018 12:35

'Erdoğan- Trump anlaştı' iddiasına Türkiye'den ilk açıklama

'Erdoğan- Trump anlaştı' iddiasına Türkiye'den ilk açıklama
İddiaya göre, ismi verilmeyen bir yetkili Anadolu Ajansı'na konuştu ve bu anlaşmayı yalanladı.
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O Türk yetkili şöyle konuştu:

"İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.

Erdoğan ile Trump arasında Brunson pazarlığıErdoğan ile Trump arasında Brunson pazarlığı

Bu sabah Reuters’a konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail’de gözaltına alınan Ebru Özkan’ın ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine iki hafta önce serbest bırakıldığını söylemişti.

Ayrıntılar geliyor.. 

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