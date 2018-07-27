CHP'den hayvanları korumak için kanun teklifi

CHP’li Vekilin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun başlığı ‘Hayvan Hakları Kanunu’ olarak değiştirilmiş ve Birinci Kısıma ‘Hayvanlar Hisli Varlıklardır’ ibaresi eklenmiştir. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli ya da sahipsiz hayvanı öldüren veya her ne suretle olursa olsun zarar veren kişi hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir" ifadeleri yer aldı.

Teklifte, konuyla ilgili şiddet görüntülerinin sıkça yayılmakta olduğunu ve tüm toplum hayvanlara yapılan kötü muamele ve cezasızlık nedeniyle tepki gösterdiğini söyleyen CHP’li Antmen “Konu sadece siyaset kurumunun çözebileceği ancak siyaset üzeri bir meseledir. Cezalandırmanın temel hedeflerinden birinin de caydırıcılık olduğu göz önüne alınarak; hayvanları öldüren yahut hayvanlara zarar veren kimselere hapis cezası öngörülmüştür. Bir diğer değişiklik önerisi ise hayvanların ‘mal’ değil ‘hisli varlıklar’ olduğunun yasal olarak düzenlenmesini içermektedir. Hayvanlara şiddetin önlenmesi ve şiddet gösterenlerin gereken cezaya çarptırılmasını hangi görüş, düşünce, inanç ya da grup olursa olsun tüm toplumsal katmanların ortak beklentisidir” dedi.

Kanun teklifinde yer alan diğer bir değişiklik önerisi de hayvanların eğlence amaçlı kullanılmasıyla ilgili oldu. Değişiklik teklifindeki maddede “Hayvanları kumar, eğlence, gösteri amacıyla kullanmak ya da kullandırmak, bu yollarla onlar üzerinden ekonomik çıkar sağlamak veya üçüncü şahısları bu nedenle teşvik etmek ya da azmettirmek yasaktır. Bir hayvan; acı, ıstırap ve zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Denek hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tabidir” denildi.

Hayvanlara yönelik şiddet ve hayvanların öldürülmesiyle ilgili rakamların yer aldığı kanun teklifinde şu ifadelere ve rakamlara yer verildi: “Basından, raporlardan, takiplerimiz ve konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerinin açıklamalarına göre son 1 yılda Türkiye’de;

- 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın yaşam hakkı gaspı oldu.

- 1 milyar 106 milyon 235 bin 358’ini küçücük kafeslerde yaşamaya mahkûm edilen ve çok kısa bir süre zarfında, kaçınılmaz bir son olarak kesimhaneye gönderilen tavuk ve hindilerin yaşam hakkı ihlâli yaşandı.

- 8 milyon 216 bin 506 hayvana işkence yapıldı…

- Türkiye’de keyif için son 1 yılda 9982 hayvan avlandı”