Polisten milletvekillerine: Haddinizi bileceksiniz!

İstanbul’daki Armutlu Cemevi’ne yapılan polis baskını TBMM önünde protesto edilmek istendi. Açıklamaya izin vermeyen polis, eyleme katılan milletvekillerini “Haddinizi bileceksiniz” diyerek tehdit etti.

İstanbul’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi’ne bağlı Armutlu Cemevi’ne polis baskınına ve sonrasında Şube Başkanı Zeynep Yıldırım’ın gözaltına alınmasına karşı Meclis önünde yapılmak istenen açıklamayı polis engelledi. Polis gruba sert biçimde saldırırken bu sırada bir polisin de kendilerine tepki gösteren milletvekillerine yönelik olarak “Haddinizi bileceksiniz” diye bağırdığı duyuldu.

CHP ve HDP’li vekiller katıldı

Meclis önünde yapılmak istenen açıklamaya Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, GYK Üyesi Özgür Kaplan, derneğin şube başkanları, HDP Milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Kemal Bülbül, Zeynel Özen, Erkan Baş ve CHP’li milletvekilleri Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Ali Öztunç ile Kani Beko katıldı. Polisin izin vermediği basın açıklamasında, sık sık “Cemevleri Alevilerin ibadet merkezidir”, “Meryem Yıldırım serbest bırakılsın”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

‘Cemevlerine sahip çıkacağız’

Polis engeli altında konuşma yapan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, “Sarıyer Armutlu Cemevi’ne saldırıyı kınıyoruz. Cumhurbaşkanı’nın seçimler öncesi verdiği vaatlerin ne kadar boş olduğunu görüyoruz. Bu hükümet anlayışı her zaman cemevlerini yok sayıyor. 24 Haziran’da vermiş olduğu sözleri unutan Cumhurbaşkanı’nın nefret sözleri nedeniyle cemevleri saldırılarla karşı karşıyadır. Buradaki milletvekilleri olarak bu saldırıyı kınadığımızı belirtiyoruz. Başta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ve milletvekilleri olarak cemevlerine sahip çıkacağımızı, saldırıların karşısında duracağımızı, Türkiye’deki bu kutuplaşmaya izin vermeyeceğimizi belirtiyoruz” dedi.

Polis idrarını bırakmış!

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu da “Cemevine yapılan sadece saldırıdan ibaret değildir. Aynı zamanda oraya giren bir polis memuru idrarını bırakmak üzere cemevini pisletmiştir, kirletmiştir. Öncelikle bunun hesabının sorulması gerekiyor. O polis memuru bulunmalı, ihraç edilmeli ve cezalandırılması gerekiyor. Hukuki olarak ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Bizim milletvekili olarak talebimiz budur” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise, “Biz yapılan saldırı için açıklama yapmak istedik bize izin vermediler. Bizler cemevlerinin ibadet hane olduğunu vurgulamak istiyoruz. Cemevleri Alevilerin ibadethaneleridir. Umarım gözaltında olan arkadaşlarımız yakın zamanda serbest kalır” diye konuştu.