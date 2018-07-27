Binali Yıldırım tutuklu vekiller konusunu inceleyecek

Emine Kaplan / Mahmut Lıcalı- Cumhuriyet- TBMM Başkanı Yıldırım, ‘hem vekillerin durumunu hem de Yargıtay kararını inceleyeceğim’ dedi.

TBMM Başkanlık Divanı’nın 27. dönemde ilk toplantısı dün Meclis Başkanı Binali yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre toplantının başında tutuklu milletvekilleri konusu gündeme gelirken, Yargıtay’ın CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararla ilgili HDP ve CHP’li divan üyeleri konuşma yaptı.

HDP’li TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Yargıtay kararının 26. dönemde dokunulmazlığı kaldırılıp tekrar seçilen yaklaşık 60 milletvekili için farklı bir yoruma neden olabileceğini anlatırken, CHP’li Levent Gök’ün Yargıtay kararıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’nın girişimde bulunmasını talep etti. Gök “Bu konuda ‘yargının işi’ deyip aradan çekilemeyiz. Yargı, yasamanın bir işlemine el atmıştır, yasama çalışmasını engelleyen bir karardır. Siz de kayıtsız kalamazsınız” diye konuştu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ise bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadığı, hem tutuklu milletvekillerinin durumunu hem de Yargıtay kararını inceleyeceğini dile getirdiği öğrenildi.

Başkanlık Divanı üyeleri TBMM’deki kreşin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması konusunu da gündeme getirdi. Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bu döneme ilişkin bir uygulama hakkında karar vermesine divan üyelerinin tepki göstermesi üzerine Yıldırım’ın bu konuyu halledeceğini söylediği ifade edildi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, Milli Saraylar’ın Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesini eleştirerek, “Milli Saraylar, Cumhuriyet kurulduktan sonra padişahtan alınıp millete, Meclis’e bırakılmıştır. Sembolik anlamı önemlidir. Tekrardan milletten alınarak Saray’a bağlanması Cumhuriyet’in kuruluş değerleriyle bağdaşmaz” dedi. Gök’ün “Milli Saraylar’ın tekrar Meclis’e bağlanması lazım” demesi üzerine TBMM Başkanı yıldırım , konuya bakacağını söyledi.



Yıldırım da rahatsız oldu

HDP’li üyeler toplantıda önceki gün TBMM’de gerçekleşen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılan ve Meclis teamüllerine aykırı olarak gerçekleşen üye seçimini de gündeme getirdi. Seçimde HDP’nin ilk sırada gösterdiği aday yerine AKP’li vekillerin oylarıyla ikinci sırada gösterdiği aday seçildi. HDP’li üyeler Meclis Başkanı Yıldırım’a bu durumun Meclis teamüllerine aykırı olduğu ve bundan sonra siyasi partiler arasında benzer durumlarda güvenin sağlanmasının zor olduğunu ifade etti. Yıldırım’ın bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ilettiği ve bu konuyla ilgileneceğini dile getirdiği öğrenildi. Toplantıda AKP’nin, siyasi parti grup başkanvekillerinin sayısının belirlenmesiyle ilgili önergesi kabul edildi. Önergenin kabul edilmesiyle AKP’nin grup başkanvekili sayısı yeniden 4’ten 5’e çıktı.