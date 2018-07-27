Çetin Arık: Dağ fare doğurmuştur

Düzenlemenin eksik olduğunu ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Sağlık çalışanlarının bir yıllık çalışmalarına altmış günlük fiilî hizmet zammı uygulanması öngörülüyor. Bu kesinlikle yeterli değildir. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse dağ fare doğurmuştur. Söz konusu düzenlemenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsaması beklenirken sunulan bu tasarıda sadece sağlık meslek mensuplarıyla sınırlı tutulmuştur, o da eksiktir” diye konuştu.



TBMM’de görüşülen Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesine üzerinde söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenlemenin beklentileri karşılamadığını vurguladı.

Konuşmasının başında sağlıkta şiddet konusuna dikkat çeken Arık, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artmasının nedeninin AKP politikaları olduğunu belirterek, “Sayın milletvekilleri, siz hiç uçak rötar yaptı diye yolcusu tarafından dövülen bir pilot gördünüz mü? Ya da davası bir türlü bitirilmedi diye sanık tarafından dövülen bir hâkim? Ya da terörü niçin bitiremediniz diye vatandaş tarafından dövülen bir siyasetçi gördünüz mü? Tabii, bunları derken temennimiz hiç kimsenin şiddete uğramaması, hiç kimsenin öldürülmemesi… Ama sormak lazım, özveriyle gece gündüz, yirmi dört saat hizmet veren sağlık çalışanlarına niçin, neden bu kadar şiddet uygulanıyor, nedir bunun nedeni? Bunun nedeni, değerli milletvekilleri, sizlersiniz. Evet, sizsiniz. Niçin böyle diyorum? Toplumun daha geniş kısmını yanınıza çekme adına, oy uğruna sağlık çalışanlarını hedef tahtası hâline getirdiniz. Ne dediniz siz? Siz ‘Ben bu doktorlara iğne bile yaptırmam.’ dediniz. ‘Doktor efendi dönemi bitti.’ dediniz. ‘Doktor efendi, hastanın cebinden elini çek.’ dediniz. Bunu derken de kendiniz fakirin fukaranın cebinden elinizi hiç eksik etmediniz. ‘Doktor efendi mani peşinde.’ dediniz. Siz böyle derseniz birileri de gelir, ‘Şu doktor efendiyi bir döveyim de rahatlayayım.’ der. Şunu da peşinin söylemek isterim ki: Doktor efendi hiçbir zaman mani peşinde koşmamıştır. Bugün ‘doktor efendi’, kaybettirdiğiniz itibarının peşinde. Gelin, bu yüce Meclis çatısı altında sağlık çalışanlarına itibarını geri verecek kanunları el birliğiyle, hep birlikte çıkaralım” dedi.



SAĞLIK BİR EKİP İŞİDİR!



Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen teklifin içinde yer alan sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı uygulamasının eksiklerle dolu olduğunu belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu torba yasanın 11'inci maddesinde sağlık çalışanlarının bir yıllık çalışmalarına altmış günlük fiilî hizmet zammı uygulanması öngörülüyor. Bu kesinlikle yeterli değildir. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse dağ fare doğurmuştur. Söz konusu düzenlemenin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsaması beklenirken sunulan bu tasarıda sadece sağlık meslek mensuplarıyla sınırlı tutulmuştur, o da eksiktir.

Değerli milletvekilleri, sağlık bir ekip işidir, hizmetlisinden başhekimine kadar tüm sağlık çalışanları bir hizmet zinciri oluşturur. Sağlık hizmetlerini ekip işi olarak değerlendirmemek, hakların tanımlanmasında ayrımcılık yapmak yanlıştır. Bu durum çalışma barışını ve huzurunu da baltalayacaktır. Bu tasarıdaki en önemli eksiklik ise fiilî hizmet zammı süresinin geçmişe dönük olarak uygulanmamasıdır. Yarın işe başlayacak bir hekim belki daha iyi koşullarda çalışacak, fiilî hizmet zammı süresinden yararlanacak ama çok daha ağır koşullarda çalışmış, yıpranmış, örselenmiş, şiddete uğramış bir sağlık emekçisi bu tasarı mevcut hâliyle, bu şekilde yasalaşırsa anasının ak sütü gibi helal olan bu haktan yararlanmadan emekli olacak. Ömrünü insanlara adamış sağlık çalışanlarının bundan önceki fedakârlıkları, çalışmaları niçin yok sayılıyor, hizmetleri neden görmezden geliyoruz? Bu hak gasbı değil de nedir? Sayın milletvekilleri, bu adaletsizlik değil midir? Yapılması gereken şudur: Beş yıla bir yıl olacak şekilde fayda bakımından da geçmişe dönük ve tüm sağlık emekçilerini kapsayacak bir düzenlemenin hayata geçirilmesidir.”



EMEKLİ ÜCRETLERİ YALNIZ DOKTORLAR İÇİN Mİ YETERSİZ!



Tasarıda yer alan diş hekimleri ve doktorların emekli ücretlerindeki artışın diğer sağlık çalışanlarını kapsamamasını da eleştiren Arık, “Değerli milletvekilleri, bu torba yasada yer alan diğer bir düzenleme de emeklilikte doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yapılacak ilave ödemedir ki bu da eksik bir düzenlemedir. Emeklilikte ücretlerin yetersizliği tüm sağlık çalışanlarının temel sorunuyken sadece doktorlarımıza ve diş hekimlerimize yönelik bir iyileştirme yapılması eksik bir uygulamadır.” diye konuştu.